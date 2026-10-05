Эксперт сравнил устрицы и красную рыбу после идеи Матвиенко отменить льготу
Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов в разговоре с Life сравнил стоимость устриц и красной рыбы после предложения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко отменить льготную ставку НДС для ряда деликатесов, включая устрицы, омаров, лангустинов и лобстеров.
Анфиногенов объяснил, что привлекательная цена одного моллюска еще не означает экономии. Изделие на 70-100 граммов стоит около 170 рублей за штуку, поэтому килограмм с раковинами — на них приходится более 80% веса — обойдется примерно в 1700-2430 рублей.
По его мнению, на восприятие устриц как особенно ценного деликатеса влияет мода. Для покупателя, выбирающего продукт для полноценного приема пищи, он отдает предпочтение красной рыбе. Конкретное соотношение цен зависит от вида, формы продажи и магазина.
Подорожание подобных изделий Александр Анфиногенов назвал поводом внимательнее изучить рынок. Он уверен, что важны не только колебания уловов, но и доступность для российских покупателей на фоне спроса за рубежом. Также подчеркнул, что рыба — стратегически важный продукт. Эксперта беспокоит ее переход в премиальный сегмент.
Ранее Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС для устриц, омаров, лангустинов и лобстеров. Сейчас эти деликатесы облагаются по ставке 10% вместо общей. По оценке спикера Совфеда, отмена льготы могла бы принести бюджету около 6 млрд рублей.
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