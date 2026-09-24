Экстремальная жара, вызванная климатическим явлением Эль-Ниньо, может стать причиной 451 тыс. дополнительных смертей во всем мире с июня 2026 года по февраль 2027-го. Такими прогнозами поделилась исследовательская группа Climate Impact Lab при Чикагском университете. По данным ученых, в зоне риска — страны Африки и Азии. Зайцева назвала такой прогноз сомнительным и не обоснованным научно.

«Это недоказанная связь, а предположительная. Скорее на уровне гипотез. Но поскольку сейчас превалируют всякого рода численные методы, люди забывают о чистой физике. Что на Земле все так или иначе связано — это совершенно очевидно, так как это одна планета, единый орган. Но такие прямые связи должны как-то подвергаться осмысливанию. А я принадлежу к числу тех, кто в эти связи не очень верит. Понятно, что есть многолетние наблюдения, есть какая-то корреляция и прочее, но когда люди договариваются до того, что якобы колебания Каспийского моря связаны с динамикой течения Эль-Ниньо, это перебор. Тут нет доказательной базы. А я очень часто сталкиваюсь с такими вещами, когда в интернете кинут байку и начинают ее обсуждать. Поэтому мое мнение, что 451 тысяча смертей — еще и с точностью до тысячи — это недостоверная информация. Я выражаю сомнение в этом, так называемом прогнозе», — поделилась мнением климатолог.

Аналогичной точки зрения придерживается и замдиректора Института глобального климата и экологии Александр Нахутин. В беседе с НСН он отметил, что жара действительно может провоцировать смерти, однако поставил под сомнение точность прогноза.

«Насчет реалистичности такой цифры я ничего не могу сказать, а что количество смертей от жары увеличивается, это уже установленный факт. Безусловно, это не точный прогноз, а предположения могут быть разные. Статистически подтверждено, что экстремально высокие температуры и низкая влажность приводят к дополнительному количеству смертей, тут рассуждать можно таким образом: гибнут в первую очередь слабые. Это в том числе те, у кого нет кондиционеров, у кого плохой доступ к воде, кто испытывает хронический голод», — пояснил он.