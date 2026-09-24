Климатологи усомнились в прогнозах смертоносности Эль-Ниньо
Нина Зайцева и Александр Нахутин заявили НСН, что прогноз о гибели полумиллиона человек из-за влияния Эль-Ниньо носит предположительный характер и слабо обоснован с научной точки зрения.
Прямая связь между климатическим явлением Эль-Ниньо и увеличением смертности на вполне конкретный показатель не имеет под собой доказательной базы и относится к категории гипотез, считает климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева. Об этом она рассказала НСН.
Экстремальная жара, вызванная климатическим явлением Эль-Ниньо, может стать причиной 451 тыс. дополнительных смертей во всем мире с июня 2026 года по февраль 2027-го. Такими прогнозами поделилась исследовательская группа Climate Impact Lab при Чикагском университете. По данным ученых, в зоне риска — страны Африки и Азии. Зайцева назвала такой прогноз сомнительным и не обоснованным научно.
«Это недоказанная связь, а предположительная. Скорее на уровне гипотез. Но поскольку сейчас превалируют всякого рода численные методы, люди забывают о чистой физике. Что на Земле все так или иначе связано — это совершенно очевидно, так как это одна планета, единый орган. Но такие прямые связи должны как-то подвергаться осмысливанию. А я принадлежу к числу тех, кто в эти связи не очень верит. Понятно, что есть многолетние наблюдения, есть какая-то корреляция и прочее, но когда люди договариваются до того, что якобы колебания Каспийского моря связаны с динамикой течения Эль-Ниньо, это перебор. Тут нет доказательной базы. А я очень часто сталкиваюсь с такими вещами, когда в интернете кинут байку и начинают ее обсуждать. Поэтому мое мнение, что 451 тысяча смертей — еще и с точностью до тысячи — это недостоверная информация. Я выражаю сомнение в этом, так называемом прогнозе», — поделилась мнением климатолог.
Аналогичной точки зрения придерживается и замдиректора Института глобального климата и экологии Александр Нахутин. В беседе с НСН он отметил, что жара действительно может провоцировать смерти, однако поставил под сомнение точность прогноза.
«Насчет реалистичности такой цифры я ничего не могу сказать, а что количество смертей от жары увеличивается, это уже установленный факт. Безусловно, это не точный прогноз, а предположения могут быть разные. Статистически подтверждено, что экстремально высокие температуры и низкая влажность приводят к дополнительному количеству смертей, тут рассуждать можно таким образом: гибнут в первую очередь слабые. Это в том числе те, у кого нет кондиционеров, у кого плохой доступ к воде, кто испытывает хронический голод», — пояснил он.
При этом жителям России в целом не стоит переживать о возможных последствиях явления, так как его влияние на климат страны весьма опосредовано, добавила Зайцева.
«Строго говоря, это раздел метеорологии для нашей страны не очень актуален. Каких-то эффектов от Эль-Ниньо именно в России ждать не стоит. Так что надо как-то спокойнее смотреть на эти заявления. Лучше принимать во внимание то, что сообщают наши специалисты, которые прекрасно понимают процессы в наших широтах», — подытожила она.
Ранее Нина Зайцева также объясняла НСН, что небывалое обмеление Рейна не является чем-то экстраординарным, так как для европейских водоемов это обычное дело. Она добавила, что спрогнозировать уровень обмеления сложно даже современной науке, так как наибольшая точность прогнозов охватывает период от 7 до 10 дней.
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