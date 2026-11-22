Россиян в 2027 году ждут 118 выходных, включая 14 праздничных
22 ноября 202607:01
Денис Постольский
Жителей России в 2027 году ждут 118 выходных дней, включая 14 праздничных, сообщает РИА Новости.
Они утверждены правительством РФ. По количеству нерабочих дней предстоящий год совпадает с 2026 годом. Рабочих дней в следующем году традиционно будет вдвое больше.
Ранее стало известно, что в России в следующем году запланировано семь коротких рабочих недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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