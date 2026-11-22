Они утверждены правительством РФ. По количеству нерабочих дней предстоящий год совпадает с 2026 годом. Рабочих дней в следующем году традиционно будет вдвое больше.

Ранее стало известно, что в России в следующем году запланировано семь коротких рабочих недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

