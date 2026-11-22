По его словам, ожидается серьезная дискуссия как о бюджете Европейского союза на 2028-2034 годы, так и о новом кредите на 45 миллиардов для Киева. «Словакия не участвовала в первом кредите на 90 миллиардов, так же мы хотим поступить и сейчас, хотя нас политически шантажируют соединением этого кредита с бюджетом Евросоюза», — указал премьер-министр. По его мнению, Украина не сможет заплатить ни цента по долгам. Кредиты он назвал дырами.

Ранее премьер Словакии заявил о готовности оспаривать возможный запрет на нефть из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

