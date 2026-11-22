Власти РФ: Около половины транспорта к 2050 году будет беспилотным
В России около 50% всего транспорта на дорогах к 2050 году будет беспилотным, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Андрея Никитина.
По его словам, массовое появление высокоавтоматизированного транспорта на дорогах зависит от нормативной базы. Согласно прогнозам, к концу 2028 года на российских дорогах будут работать около 1 тысячи беспилотных грузовиков.
К 2030 году их парк превысит 4 тысячи, а к 2035 году – порядка 56 тысяч машин, которые возьмут на себя уже почти пятую часть всех перевозок, отметил Никитин.
Беспилотные автомобили для частного пользования появятся еще очень нескоро, так как пока главная проблема остается нерешенной – на кого возлагать ответственность за ДТП. Об этом НСН рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.
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