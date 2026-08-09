В РФ предрекли подорожание красной икры и рыбы из-за небольшого улова
Эксперт Георгий Мартынов в эфире НСН рассказал, что прогноз по улову дальневосточных лососей в 2026 году составляет 220 тысяч тонн.
Цены на красную икру и рыбу вырастут из-за сравнительно маленького улова и из-за того, что рыбакам придется заплатить миллиарды рублей за перезаключение договоров на использование рыболовных участков для вылова лососей, а все это входит в себестоимость товаров. Об этом в беседе с НСН заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
Ранее сообщалось, что из-за потепления вод на Дальнем Востоке, в связи с чем вылов лососевых оказался одним из самых слабых за последние десятилетия, красная икра и рыба к новому году подорожают на 10–20%. Канал Mash писал, что лососевая путина в этом году оказалась одной из самых неудачных с 1990-х.
По данным источника, к началу августа рыбаки выловили лишь 33 тысячи тонн горбуши, что на 61% меньше, чем за тот же период в прошлых годах, и лишь около трети от прогнозируемого объема. По нерке ситуация не лучше — добыто около 34% от ожидаемого улова. По словам Мартынова, прогноз по ловле дальневосточных лососей в этом году составляет 220 тысяч тонн, и то не факт, что удастся добиться таких показателей.
«Наука и так дала нам не очень радужные перспективы. Если в 2009-2010 годах мы ловили дальневосточных лососей более 600 тысяч тонн, то в этом году наука нам дала очень скромный прогноз — 220 тысяч. Дай бог, чтобы этот прогноз был больше, но мы очень сомневаемся в этом. Если мы вспомним 20-30 лет назад, то подходы были еще скромнее — 100-150 тысяч тонн. Все циклично, в природе так и запланировано: где-то всплески, где-то уменьшения. Повлиять на дефицит лососевых мы не можем: что природа даст, то и выловим с разрешения науки. В этом году прогноз очень неоптимистичный. В прошлом году было 320 тысяч тонн, но, конечно, (в этом году – прим. НСН) будет меньше. Это же не фабрика, на которой можно штамповать, а природа», - подчеркнул он.
При этом из-за нехватки рыбы производители уже начали поднимать цены. Канал передавал, что год назад килограмм горбуши во Владивостоке стоил примерно 500 рублей, а сейчас — почти 700.
Одна из причин — потепление океана. Из-за более теплой воды рыба меняет свои привычные маршруты. На Камчатке часть предприятий уже заканчивает работу раньше срока — сырья для переработки не хватает. Мартынов подтвердил, что цены вырастут.
«Конечно, цены будут больше. Объективные причины: первое — сравнительно небольшой вылов, второе — плата за перезаключение договоров на право использования рыболовных участков для вылова тихоокеанских лососей. Рыбаки уже заплатили более 100 млрд рублей за перезаключение. Все это закладывается в себестоимость. Чудес в экономике не бывает — конечно, будет дороже», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что из-за потепления климата рыба с юга двигается в северные бассейны, поэтому вводятся новые квоты для новых регионов, но это может снизить цены только на «нишевую» продукцию.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кононенко заявил, что заключительный этап сведения МКС возложен на США
- На Камчатке при взрыве на золоторудном месторождении погиб человек
- Галузин: Официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было
- В ПМР более 60 тысяч жителей подали заявки на гражданство России
- Зампред правительства РФ Хуснуллин: Cтройматериалы подорожали почти вдвое
- Коммунальщиков хотят освободить от платы за вред экологии из-за канализации
- Внештатно работает более 40% занятых россиян
- Задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО
- Постпред в Вене прокомментировал попытки уличить РФ в причастности к пожарам в ЕС
- Самой дешевой рыбой в России стала путассу