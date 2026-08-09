В РФ предрекли подорожание красной икры и рыбы из-за небольшого улова

«Наука и так дала нам не очень радужные перспективы. Если в 2009-2010 годах мы ловили дальневосточных лососей более 600 тысяч тонн, то в этом году наука нам дала очень скромный прогноз — 220 тысяч. Дай бог, чтобы этот прогноз был больше, но мы очень сомневаемся в этом. Если мы вспомним 20-30 лет назад, то подходы были еще скромнее — 100-150 тысяч тонн. Все циклично, в природе так и запланировано: где-то всплески, где-то уменьшения. Повлиять на дефицит лососевых мы не можем: что природа даст, то и выловим с разрешения науки. В этом году прогноз очень неоптимистичный. В прошлом году было 320 тысяч тонн, но, конечно, (в этом году – прим. НСН) будет меньше. Это же не фабрика, на которой можно штамповать, а природа», - подчеркнул он.

При этом из-за нехватки рыбы производители уже начали поднимать цены. Канал передавал, что год назад килограмм горбуши во Владивостоке стоил примерно 500 рублей, а сейчас — почти 700.