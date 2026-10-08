СМИ: Красная икра к Новому году подорожает до 40 тысяч рублей
Россияне рискуют остаться без красной икры - главный деликатес на новогоднем столе подорожает на 471%, сообщает Shot.
Причина тому - нашествия акул на Дальнем Востоке, которые поедают лосося. Предстоящей зимой красная икра станет роскошным максимумом из-за рекордного наплыва хищников в Приморском крае и на Сахалине. Они приплыли из-за потепления вод. Их появление совпало с периодом лососёвой путины.
Немалую роль в дефиците сыграли и неблагоприятные климатические условия для путины в 2026 году. Учёные ВНИРО предупреждали о развитии мощного природного климатического явления Эль-Ниньо, при котором воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана нагреваются, превышая норму.
Как заявил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, в этом году вылов тихоокеанского лосося составил около 97,4 тысячи тонн, что в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из-за дефицита к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30–40 тысяч рублей. В конце 2025 года её можно было купить за 7 тысяч.
В этом году будет произведено в три раза меньше красной икры, чем составляет годовая потребность, а именно всего 4,5 тысячи тонн, так что это уже дефицитный продукт. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
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