Россиянам предложили «нетрадиционную» белую икру на новогодний стол
Если выбирать деликатес по потребительским качествам, то надо обратить внимание на продукты из минтая, заявил НСН Виталий Корнев.
Россияне стали в три раза меньше есть красную икру из-за высокой цены на нее, но белая дешевле и ничем не хуже, рассказал НСН президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.
Покупки белой икры — минтая, сельди и трески — в России за девять месяцев выросли почти на 20% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости. Корнева не удивили эти цифры.
«Если у нас среднее потребление красной икры было 100 граммов на одного россиянина, то в этом году станет 30 граммов. Все потому, что красная икра уехала по цене. Она уже является не продуктом, а символом и может стоить по 20 тысяч рублей за килограмм. Потребление перемещается: щучья икра и так была довольно дорогая, а вот минтая — сильно недооценена. В сущности, белая икра довольно вкусная, а значит уместна на праздничном столе. Те, кому важна символика, потратят 2000 рублей на баночку в 100 граммов красной икры, а кому потребительские качества — возьмут белую. Сейчас она в 20 раз дешевле, хотя спрос повысится, цены подрастут, но не так сильно, как на красную. На нее они опустятся минимум на треть после Нового года», — отметил он.
Ранее Корнев объяснил НСН, почему цены на красную икру в России завышены.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Панические настроения: Подержанные автомобили подорожают до 20%
- Россиянам рассказали об опасности консервирования разных овощей в одной банке
- Россиянам предложили «нетрадиционную» белую икру на новогодний стол
- Адвокат Князев заявил, что рэперу Navai пока не грозит срок в России
- Два-три года? Когда в России смогут увеличить налоговый вычет на жилье
- Названы самые распространенные схемы мошенников для обмана водителей
- В России назвали законной целью работающий в интересах ВСУ спутник
- Песков: РФ важен готовый на решение конфликта легитимный представитель Украины
- «Для артиста ощутимо»: Как Казахстан наказал рэпера Navai за наркотики
- Познер раскрыл, почему Макрон не справился с протестами во Франции