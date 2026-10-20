Россияне стали в три раза меньше есть красную икру из-за высокой цены на нее, но белая дешевле и ничем не хуже, рассказал НСН президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.



Покупки белой икры — минтая, сельди и трески — в России за девять месяцев выросли почти на 20% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости. Корнева не удивили эти цифры.