Следствие считает, что женщина не имела высшего медицинского образования и лицензии, однако открыла частный кабинет. Для процедур она закупала незарегистрированные препараты неизвестного происхождения. Одной из клиенток была проведена процедура по омоложению кожи с использованием инъекции таким препаратом, после чего у нее началось воспаление, а на лице и шее образовались шрамы и рубцы.

Злоумышленница купила поддельные диплом врача и сертификат дерматовенеролога. С ними она шесть лет официально трудилась в одной из городских поликлиник. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее стало известно, что в России может появиться новая хирургическая специальность – «дизайнер внешности». В настоящий момент интерес к такого рода специалистам растет. Дизайнер-архитектор внешности в перспективе может стать популярным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

