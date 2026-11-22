Лжекосметолог работала по купленному диплому и калечила клиенток в Уфе
Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Уфы, которая шесть лет работала врачом по поддельному диплому и калечила клиенток, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на управление СК РФ по Башкирии.
Следствие считает, что женщина не имела высшего медицинского образования и лицензии, однако открыла частный кабинет. Для процедур она закупала незарегистрированные препараты неизвестного происхождения. Одной из клиенток была проведена процедура по омоложению кожи с использованием инъекции таким препаратом, после чего у нее началось воспаление, а на лице и шее образовались шрамы и рубцы.
Злоумышленница купила поддельные диплом врача и сертификат дерматовенеролога. С ними она шесть лет официально трудилась в одной из городских поликлиник. Дело направлено в суд для рассмотрения.
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