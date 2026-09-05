Аномально низкая путина тихоокеанского лосося привела к убыткам рыбаков, простою портов и логистических компаний, а также уже влияет на стоимость рыбы и икры для потребителей. Об этом заявил НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.

Вылов лососевых в России по итогам путины 2026 года составит всего 100–110 тыс. тонн, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, путина завершается, и в этом году она «совсем неудачная». Потребление в связи с этим «сожмется», а цены уже выросли.

«На сегодняшний день поймано около 90 тысяч тонн лососевых. За современную историю промысла такого низкого объема еще не было. Для сравнения: в рекордном 2018 году выловили 676 тысяч тонн, а в 2023-м — 609 тысяч тонн. А здесь вдруг чуть больше 90 тысяч — это аномальная ситуация. Мы предполагали, что объемы снизятся, но что настолько — не ожидал никто. Надеемся, что показатели еще немного подрастут за счет осенней кеты с Сахалина, но все равно это очень маленький объем. В прошлом году было порядка 335 тысяч тонн, в позапрошлом — около 235 тысяч тонн», — отметил глава объединения.