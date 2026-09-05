«Дешевле не будет»: Россиян предупредили о росте цен на лосося и икру
Рекордно плохая путина в этом году поднимет цены на красную рыбу и икру, заявил НСН президент АРПП Георгий Мартынов.
Аномально низкая путина тихоокеанского лосося привела к убыткам рыбаков, простою портов и логистических компаний, а также уже влияет на стоимость рыбы и икры для потребителей. Об этом заявил НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.
Вылов лососевых в России по итогам путины 2026 года составит всего 100–110 тыс. тонн, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, путина завершается, и в этом году она «совсем неудачная». Потребление в связи с этим «сожмется», а цены уже выросли.
«На сегодняшний день поймано около 90 тысяч тонн лососевых. За современную историю промысла такого низкого объема еще не было. Для сравнения: в рекордном 2018 году выловили 676 тысяч тонн, а в 2023-м — 609 тысяч тонн. А здесь вдруг чуть больше 90 тысяч — это аномальная ситуация. Мы предполагали, что объемы снизятся, но что настолько — не ожидал никто. Надеемся, что показатели еще немного подрастут за счет осенней кеты с Сахалина, но все равно это очень маленький объем. В прошлом году было порядка 335 тысяч тонн, в позапрошлом — около 235 тысяч тонн», — отметил глава объединения.
На фоне рекордно плохой путины тихоокеанского лосося рыбаки могут столкнуться с трудностями при перезаключении договоров на пользование рыболовными участками.
«Правительство предложило рыбакам, которые участвуют в вылове, перезаключить договоры на следующие 20 лет. Для этого они должны заплатить серьезные деньги в качестве первого взноса. Рыбаки, которые надеялись на хорошую путину, сейчас просто не в состоянии будут найти эти средства. Поэтому вопрос о том, что делать с долгосрочным закреплением участков, встает очень серьезно», — подчеркнул Мартынов.
Из-за отсутствия рыбы простаивает также портовая инфраструктура и смежные перевозчики — страдает вся экономика рыбного хозяйства.
«Убытки потерпели не только рыбаки, но и порты. В основном тихоокеанский лосось, который поступает на внутренний рынок, идет из Дальневосточного региона в европейскую часть страны и проходит через порты Владивостока. Сейчас они стоят полупустыми. Не получат запланированный доход и логистические структуры, которые занимаются рефрижераторными перевозками рыбной продукции из районов промысла с побережья Камчатки и Сахалина во Владивосток», — добавил Мартынов.
Плохая путина, обратил внимание президент объединения, заставит розничные цены на лососевые ползти вверх.
«Трудно сказать, насколько именно вырастут цены. Но, конечно, они пойдут вверх. И не только на саму рыбу, но и на красную икру. Дешевле, чем в прошлом году, продукция точно не будет», — заключил Мартынов.
Из-за потепления климата рыба с юга двигается в северные бассейны, поэтому вводятся новые квоты для новых регионов, но это может снизить цены только на «нишевую» продукцию, заявил ранее НСН президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.
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