Конец путины: Что будет с ценами на рыбу в России
Дефицит красной рыбы сейчас составляет 150 тысяч тонн, заявил НСН Александр Фомин.
Кета, нерка и горбуша появились на российском рынке в малом объеме, поэтому их надо заместить поставками из-за рубежа, иначе цены на рыбу поднимутся, рассказал НСН исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Оптовые цены на красную рыбу в России в результате провальной лососевой путины резко выросли: нерка подорожала на 36,1% в годовом выражении, кета — на 73,9%, горбуша — на 97%. Об этом пишет «Коммерсантъ». Фомин объяснил, чем это грозит россиянам.
«Путина уже практически закончилась, поэтому понятно, что больше не будет нового вылова ни горбуши, ни кеты, ни нерки. По сравнению с прошлым годом он оказался меньше в два раза, соответственно эти объемы надо заместить теперь другой рыбой. Если это удастся, то дальнейшего подорожания не будет, а если красная рыба окажется в дефиците, то потянет за собой всю остальную. Мы можем нарастить поставки из Чили, Турции и Китая. Нам необходимо порядка 150 тысяч тонн, что теоретически возможно закупить, но есть нюансы — сколько это будет стоить, по какой цене, можно ли это доставить. Это будет понятно в ближайшие два месяца, но то, что точно ясно — экспорта не будет, так как в этой ситуации не до него. К тому же на внутреннем рынке цены более привлекательны для производителя», — отметил он.
Ранее Фомин в эфире НСН спрогнозировал рост цен на икру в России.
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