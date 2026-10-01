Кета, нерка и горбуша появились на российском рынке в малом объеме, поэтому их надо заместить поставками из-за рубежа, иначе цены на рыбу поднимутся, рассказал НСН исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Оптовые цены на красную рыбу в России в результате провальной лососевой путины резко выросли: нерка подорожала на 36,1% в годовом выражении, кета — на 73,9%, горбуша — на 97%. Об этом пишет «Коммерсантъ». Фомин объяснил, чем это грозит россиянам.