Экономист Холод: черная икра может подешеветь и сравняться с красной

Экономист Леонид Холод в беседе с Life спрогнозировал, что черная икра в ближайший год может сравняться по стоимости с красной или даже оказаться дешевле. По его словам, производители второй рассматривают повышение цен до 40 тыс. рублей за кг.

СМИ: Красная икра к Новому году подорожает до 40 тысяч рублей

Специалист объяснил, что черную икру сегодня получают в том числе от осетровых, выращенных в аквакультурных хозяйствах. При грамотной организации производства объемы продукции можно наращивать.

Причем стоимость красной эксперт считает необоснованной. Он уточнил, что в этом году подход рыбы сократился, но это не объясняет столь значительного повышения цен. Затраты на производство не соответствуют стоимости, которую намерены установить производители.

В рознице небольшие банки красной икры уже продаются за несколько тысяч рублей, а при пересчете на кг отдельные предложения приближаются к цене черной.

Холод предупредил, что сближение цен вряд ли сделает последнюю массово доступной. При чрезмерном подорожании покупатели могут отказаться от обоих деликатесов, в том числе перед Новым годом.

Красная икра ориентирована на внутренний рынок, поэтому дальнейшее повышение цен может привести к падению продаж. В таком случае даже высокая стоимость не гарантирует производителям роста выручки.

Недавно глава Росрыболовства Шестаков назвал достаточным количество этого изделия в России.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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