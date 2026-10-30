Экономист Холод: черная икра может подешеветь и сравняться с красной

Специалист объяснил, что черную икру сегодня получают в том числе от осетровых, выращенных в аквакультурных хозяйствах. При грамотной организации производства объемы продукции можно наращивать.



Причем стоимость красной эксперт считает необоснованной. Он уточнил, что в этом году подход рыбы сократился, но это не объясняет столь значительного повышения цен. Затраты на производство не соответствуют стоимости, которую намерены установить производители.



В рознице небольшие банки красной икры уже продаются за несколько тысяч рублей, а при пересчете на кг отдельные предложения приближаются к цене черной.



Холод предупредил, что сближение цен вряд ли сделает последнюю массово доступной. При чрезмерном подорожании покупатели могут отказаться от обоих деликатесов, в том числе перед Новым годом.



Красная икра ориентирована на внутренний рынок, поэтому дальнейшее повышение цен может привести к падению продаж. В таком случае даже высокая стоимость не гарантирует производителям роста выручки.



Недавно глава Росрыболовства Шестаков назвал достаточным количество этого изделия в России.

