Экономист Холод: черная икра может подешеветь и сравняться с красной
Экономист Леонид Холод в беседе с Life спрогнозировал, что черная икра в ближайший год может сравняться по стоимости с красной или даже оказаться дешевле. По его словам, производители второй рассматривают повышение цен до 40 тыс. рублей за кг.
Специалист объяснил, что черную икру сегодня получают в том числе от осетровых, выращенных в аквакультурных хозяйствах. При грамотной организации производства объемы продукции можно наращивать.
Причем стоимость красной эксперт считает необоснованной. Он уточнил, что в этом году подход рыбы сократился, но это не объясняет столь значительного повышения цен. Затраты на производство не соответствуют стоимости, которую намерены установить производители.
В рознице небольшие банки красной икры уже продаются за несколько тысяч рублей, а при пересчете на кг отдельные предложения приближаются к цене черной.
Холод предупредил, что сближение цен вряд ли сделает последнюю массово доступной. При чрезмерном подорожании покупатели могут отказаться от обоих деликатесов, в том числе перед Новым годом.
Красная икра ориентирована на внутренний рынок, поэтому дальнейшее повышение цен может привести к падению продаж. В таком случае даже высокая стоимость не гарантирует производителям роста выручки.
Недавно глава Росрыболовства Шестаков назвал достаточным количество этого изделия в России.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Нарколог рассказала о лучших способах самодиагностики алкоголизма
- Ушаков: Россия и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби
- Россияне стали чаще интересоваться графиком работы, а не зарплатой
- Не у «пятого покупателя»: У кого изымают коррупционное имущество
- ЕС и Канада создадут альянс для сотрудничества в сфере безопасности
- Билли Новик рассказал, как оказался на день рождения
- Минобороны: ПВО уничтожила 113 украинских беспилотников за день
- Экономист Холод: черная икра может подешеветь и сравняться с красной
- «Ты моя...»: Как бороться с «музыкальным мусором», не создавая ему рекламу
- Захарова осадила Сикорского после слов об участии Лаврова в G20