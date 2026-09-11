Красная икра в РФ подорожала до рекордных 30 тысяч за килограмм

Это произошло на фоне очень слабой лососевой путины. В рознице икра нерки продается в диапазоне 21,6-29,9 тыс. рублей за кг. Икра кеты стоит 17,2-26,9 тыс. рублей, горбуши - 18,6-26,1 тыс. рублей, кижуча - 18,9-21,2 тыс. рублей за кг.

По данным Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, к 9 сентября добыто 94 тыс. 449 тонн лососей. По прогнозу Росрыболовства, вылов в этом году может составить максимум 110 тыс. тонн. На Камчатке, основном регионе добычи лососей, путина завершается с самыми низкими показателями за всю историю полуострова - выловлено около 56 тыс. тонн, что почти в пять раз меньше прошлогоднего результата.

Аномально низкая путина тихоокеанского лосося привела к убыткам рыбаков, простою портов и логистических компаний, а также уже влияет на стоимость рыбы и икры для потребителей. Об этом заявил НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.

