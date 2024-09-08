Психологи, рост пошлины и примирение: В Госдуму внесли законопроект о разводах
Разводящимся россиянам, которые воспитывают несовершеннолетних детей, предложили посещать психологов.
В последнее время в России участились законодательные инициативы в сфере разводов. Это связано с тем, что количество расторжений браков в стране стремительно растет. При этом для сохранения семьи психологи советуют больше общаться друг с другом, находить общие интересы и получать от них удовольствие.
«НОВЫЕ» РАЗВОДЫ
8 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Игорь Антропенко внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о разводах. Согласно его инициативе, семейные пары, которые воспитывают несовершеннолетних детей, перед расторжением брака должны пройти консультацию психолога.
По данным РИА Новости, в пояснительной записке к документу говорится, что при отсутствии согласия на развод со стороны одного из супругов суд может назначить мужу и жене срок для их примирения в течение трех месяцев. Авторы этого проекта предложили ввести норму, при которой в случае несогласия одного из супругов на расторжение брака вводятся «социально-психологические услуги».
До этого Министерство юстиции планировало разработать законопроект, который предусматривал бы в России обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака. По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, в рамках такой процедуры до суда можно будет решить вопрос места жительства ребенка, раздела имущества и взыскания алиментов.
При этом в середине июля 2024 года президент России Владимир Путин увеличил размер госпошлины за развод. Так, с 2025 года если у супругов нет общих несовершеннолетних детей, либо при разводе через суд, сумма обязательной оплаты вырастет с 600 рублей до пяти тысяч рублей. В связи с этим российская телеведущая и сваха Роза Сябитова предположила, что восьмикратное увеличение такой госпошлины поможет сократить число спонтанных разводов.
Согласно официальным данным Росстата, за 2022 год в России развелись 683 тысячи пар. При этом за первые семь месяцев прошлого года было зафиксировано 400 тысяч разводов. В связи с этим Россия вошла в ТОП-4 стран с наибольшим количеством разведенных людей. На первых трех позициях в этом мировом рейтинге находятся Португалия, Испания и Люксембург.
Как отмечают сами разведенные пары, причиной их официального расставания стали бедность и невозможность прокормить семью (33%), отсутствие взаимопонимания, эгоизм спутника жизни (15%), а также ревность или даже измена (14%).
При этом, по словам психолога Анны Закаидзе, основной причиной разводов российских семей является отсутствие взаимопонимания в паре.
«Финансовая сторона вопроса сегодня не стоит на первом месте, сейчас на первом месте недопонимание, когда партнеры не слышат и не понимают друг друга. Потребность в медиаторах объясняется тем, что люди не всегда хотят идти к психологам, копающим вглубь. Медиатор решает конкретную проблему здесь и сейчас, а не разбирается в проблемах детства каждого из супругов», - добавила она в пресс-центре НСН.
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ
Между тем, психологи в беседе с НСН посоветовали россиянам, как сохранить семью. Например, Анна Закаидзе заметила, что в семейных отношениях супругам важно слышать друг друга, уметь проводить время раздельно и иметь общие традиции.
«Нужно разговаривать. Не предъявлять претензии, а именно разговаривать с позиции "Я". Рассказывать, почему в отношениях некомфортно. Женщины любят, чтобы им сразу давали ответ, мужчинам нужно время, чтобы принять решение. Важен компромисс. Есть проблема – сели, обсудили, разошлись, каждый подумал, и потом вернулись к теме. Кроме того, когда люди находятся вместе 24 на 7 – это тоже приводит к разводам. Нужно уметь отдыхать друг от друга, иметь своих друзей. Еще один принцип крепких отношений – семейные традиции. Если вы придумаете традиции и будете передавать их детям, это будет тот самый костяк, который сплотит семью», - сказала психолог в пресс-центре НСН.
При этом по словам Закаидзе, около 12% разводов в России приходится на пары, которые прожили вместе до 25 лет. В связи с этим психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья», семейный психолог Наталья Панфилова отметила, что таким парам необходимы новые способы совместного времяпровождения, которые будут отвлекать от грусти по выросшим детям.
«Чем разнообразнее жизнь супругов, и чем более гибко они подходят к изменению обстоятельств, тем легче они войдут в старость. Самое главное, чтобы пара могла найти общие интересы, которые им актуальны, например, прогулки, походы к друзьям, совместные чаепития. Если этого нет, то пара начинает задумываться, зачем они вместе. Люди остаются вместе тогда, когда им порознь отчетливо хуже, чем вдвоем», - подчеркнула она в беседе с НСН.
При этом врач-психотерапевт, ведущий программы «Разводы» Владимир Дашевский наоборот считает развод нормой в семейной терапии.
«Нормальный исход семейной терапии – это не только воссоединение пары. Развод – это тоже нормальный результат семейной терапии. Просто он может быть разный. Может быть жуткий скандал, конфликт, раздел имущества, привлечение частных сыщиков и так далее. А может быть человеческим, мирным, с сохранением отношений, с возможностью совместной опеки над детьми и так далее», - объяснил специалист в беседе с изданием «MaximOnline».
Ранее владелец петербургского брачного агентства Анатолий Алтухов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что ошибка клиентов брачных агентств в том, что многие из них ожидают, что им подберут «вторую половинку» на всю жизнь, но такой гарантии никто не даст.
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