Психологи, рост пошлины и примирение: В Госдуму внесли законопроект о разводах

«НОВЫЕ» РАЗВОДЫ

8 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Игорь Антропенко внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о разводах. Согласно его инициативе, семейные пары, которые воспитывают несовершеннолетних детей, перед расторжением брака должны пройти консультацию психолога.

По данным РИА Новости, в пояснительной записке к документу говорится, что при отсутствии согласия на развод со стороны одного из супругов суд может назначить мужу и жене срок для их примирения в течение трех месяцев. Авторы этого проекта предложили ввести норму, при которой в случае несогласия одного из супругов на расторжение брака вводятся «социально-психологические услуги».

До этого Министерство юстиции планировало разработать законопроект, который предусматривал бы в России обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака. По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, в рамках такой процедуры до суда можно будет решить вопрос места жительства ребенка, раздела имущества и взыскания алиментов.