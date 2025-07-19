Вблизи южных Курил произошли два землетрясения
Два землетрясения зафиксировали у берегов южных Курил. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясения магнитудой 4,1 и 4,4 с разницей полтора часа зарегистрированы в Тихом океане в ночь на 19 июля», - отметила эксперт в беседе с РИА Новости.
Эпицентр первого сейсмособытия располагался в 57 километрах к юго-востоку от острова Симушир, второго - в 180 километрах к юго-западу от села Головнино на острове Кунашир.
Данные об ощутимости толчков не поступали.
Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Таласской области Киргизии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru