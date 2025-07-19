Врач Вахляев предупредил об опасности холодного душа

Холодный душ может быть опасен в жару, так как резкое сужение сосудов может спровоцировать тяжелые последствия. Об этом рассказал врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, холодный душ не несет опасности для подготовленного человека без противопоказаний.

«С жары резко входить в холодный душ - небезопасно. Сыграет физиология: из очень широкого состояния сосуды мгновенно сузятся, сужаются все сосуды организма. Если вдруг у вас окажется какой-нибудь измененный сосуд, например, в головном мозге... это может закончиться инсультом, может запуститься судорожный синдром», - отметил медик.

Вахляев посоветовал начинать купание с теплой воды и снижать температуру постепенно, чтобы организм адаптировался.

Между тем диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова рекомендовала в жару отказаться от жирного мяса и фастфуда, организму требуется много энергии на их переваривание, что может спровоцировать внутренний перегрев.

