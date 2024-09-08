В Госдуму внесли законопроект о разводах

Депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о разводах, согласно которому пары с несовершеннолетними детьми перед расторжением брака должны пройти консультации у психолога, пишет РИА Новости.

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В пояснительной записке к документу говорится, что при отсутствии согласия на развод со стороны одного из супругов суд вправе назначить супругам срок для примирения в течение трех месяцев.

Авторы законопроекта предлагают ввести норму, при котором в случае несогласия одного из супругов на расторжение брака вводятся «социально-психологические услуги».

Ранее Министерство юстиции предложило ввести обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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