В Госдуму внесли законопроект о разводах

В пояснительной записке к документу говорится, что при отсутствии согласия на развод со стороны одного из супругов суд вправе назначить супругам срок для примирения в течение трех месяцев.

Авторы законопроекта предлагают ввести норму, при котором в случае несогласия одного из супругов на расторжение брака вводятся «социально-психологические услуги».

Ранее Министерство юстиции предложило ввести обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака, напоминает «Радиоточка НСН».

