Адвокат Андреев рассказал о делении криптовалюты при разводе супругов

В России Криптовалюта признается имуществом, поэтому ее можно разделить при разводе супругов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката, председателя совета коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры» Андрея Андреева.

Юрист напомнил, что при разводе в случае, если в брачном договоре не оговорено иное, совместно нажитое в семейной жизни имущество делится между супругами пополам.