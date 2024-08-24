Адвокат Андреев рассказал о делении криптовалюты при разводе супругов

В России Криптовалюта признается имуществом, поэтому ее можно разделить при разводе супругов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката, председателя совета коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры» Андрея Андреева.

Юрист напомнил, что при разводе в случае, если в брачном договоре не оговорено иное, совместно нажитое в семейной жизни имущество делится между супругами пополам.

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При этом он рассказал, что часто граждане при разводе переводят свои накопления на расположенные за пределами российской юрисдикции биржи или в криптовалюту. По словам Андреева, подобные активы являются анонимными и децентрализованными, и их сложно выявить.

В связи с этим адвокат заметил, что при разводе второму супругу необходимо будет доказать, что переводы криптовалюты были совершены для уменьшения совместно нажитого имущества. Однако он подчеркнул, что суды в России еще не выработали единый подход к разделу криптовалютных активов, поэтому гражданам следует достигать взаимоприемлемых договоренностей по таким вопросам вне суда.

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ФОТО: РИА Новости
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