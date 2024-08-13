«Улучшает сон, снимает стресс»: Врач отметила важность секса для женщин

Секс действительно положительно влияет на женское здоровье, и важна не частота половых контактов, а их качество. Об этом НСН заявила врач-сексолог Резеда Хафизова.

Ученые из США в ходе исследования обнаружили связь между сексуальной активностью и продолжительностью жизни у женщин. В эксперименте приняли участие 14 542 представительниц слабого пола, сообщило издание Journal of Psychosexual Health. Анализ показал, что у женщин, занимающихся сексом реже раза в неделю, на 70% выше риск преждевременной смерти, чем у более активных в сексуальном плане ровесниц. Также у женщин с депрессией и редким сексом шансы на преждевременную смерть увеличиваются на 197%.