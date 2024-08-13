«Улучшает сон, снимает стресс»: Врач отметила важность секса для женщин
Регулярный секс помогает выработке эндорфинов и снимает стресс, который, в свою очередь, является причиной многих заболеваний, заявила НСН врач-сексолог Резеда Хафизова.
Секс действительно положительно влияет на женское здоровье, и важна не частота половых контактов, а их качество. Об этом НСН заявила врач-сексолог Резеда Хафизова.
Ученые из США в ходе исследования обнаружили связь между сексуальной активностью и продолжительностью жизни у женщин. В эксперименте приняли участие 14 542 представительниц слабого пола, сообщило издание Journal of Psychosexual Health. Анализ показал, что у женщин, занимающихся сексом реже раза в неделю, на 70% выше риск преждевременной смерти, чем у более активных в сексуальном плане ровесниц. Также у женщин с депрессией и редким сексом шансы на преждевременную смерть увеличиваются на 197%.
«Секс действительно может иметь положительное влияние на здоровье и потенциально на продолжительность жизни, хотя связь не является напрямую каузальной. Есть научные данные о том, что регулярный секс может снижать риск некоторых заболеваний, например, сердечных. Сексуальная активность способствует выработке эндорфинов и других гормонов, которые могут улучшить настроение и снизить уровень стресса. Хронический стресс, в свою очередь, связан со множеством заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Оргазм, в частности, часто вызывает расслабление и может помочь улучшить качество сна. Хороший сон является ключевым фактором в поддержании здоровья и может защитить от ряда проблем со здоровьем, включая ожирение и диабет. Секс — это физическая активность, которая может способствовать сжиганию калорий, укреплению мышц и улучшению сердечной функции», - пояснила врач.
Эксперт также прокомментировала, как часто надо заниматься сексом, чтобы быть здоровым и пояснила, важно ли количество сексуальных актов.
«Что касается рекомендации по частоте занятий сексом, то здесь нет определенного идеального количества, поскольку это очень индивидуально. Важно сосредоточиться на качестве взаимоотношений и взаимной удовлетворенности, а не только на частоте сексуальных контактов. Идеальное количество сексуальной активности, которое было бы «необходимо» для поддержания здоровья, варьируется от человека к человеку и зависит от многих факторов, включая возраст, половую конституцию, общее состояние здоровья, личные предпочтения и отношения между партнерами», - рассказала НСН сексолог.
Ранее преподаватель Московского института психоанализа Татьяна Попова заявила НСН, что люди в счастливых отношениях следят за здоровьем друг друга, поэтому меньше болеют и живут дольше.
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