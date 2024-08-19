«Три года на размножение»: В брачном агентстве научили, как выбрать идеальную пару
Брачное агентство не может подобрать пару на всю жизнь, это утопия, потому что привязанность для моногамных отношений формируется постепенно, заявил НСН Анатолий Алтухов.
Ошибка клиентов брачных агентств в том, что многие из них ожидают, что им подберут «вторую половинку» на всю жизнь, но такой гарантии никто не даст. Об этом НСН заявил владелец петербургского брачного агентства Анатолий Алтухов.
Свердловский областной суд ранее взыскал 130 970 рублей с брачного агентства за нарушение прав жительницы Екатеринбурга, оставшейся неудовлетворенной его работой по подбору женихов, сообщили в пресс-службе суда. Алтухов отметил, что судиться с брачными агентствами – глупость, а ошибка клиентки в том, что она изначально сформировала неверные ожидания от работы агентства.
«Неграмотные люди думают, что им в брачном агентстве подберут половинку, которая соответствует всем их требованиям. Это невозможно сделать, можно подобрать пару для размножения, но такие отношения длятся максимум три года. Это полигамия. А для длительных отношений нужна моногамия – ее подобрать невозможно. Она формируется. Для этого мы, например, обучаем, как найти себе партнера на долгосрочный период. Судиться с брачным агентством – это бред. Мы заключаем договор на доступ к базе данных и плюс обучаем. Мы проводим собеседование и отсеиваем некоторых людей, чтобы они изменили свой взгляд на жизнь. Нельзя продать мужчину или женщину. Если то агентство обещало помочь подобрать идеальную пару – тогда правильно его наказали», - рассказал Алтухов.
Однако юрист Яна Бондаренко в свою очередь заявила, что потребителям нужно обращаться в суд, если брачное агентство не выполнило свои обещания по договору, или если клиент остался недоволен услугой.
«Женщина все верно сделала, обратившись в суд. Если потребитель недоволен качеством услуг, а агентство заявляет, что оно оказало качественные услуги и оснований на расторжения договора и возврата денежных средств не имеется, тогда он может пойти только в суд», - отметила она.
Ранее ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова в беседе с НСН заявила, что холостым мужчинам, живущим в России, повезло, так как здесь они остаются востребованными женихами «до гробовой доски», если у них есть деньги.
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