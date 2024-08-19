«Три года на размножение»: В брачном агентстве научили, как выбрать идеальную пару

«Неграмотные люди думают, что им в брачном агентстве подберут половинку, которая соответствует всем их требованиям. Это невозможно сделать, можно подобрать пару для размножения, но такие отношения длятся максимум три года. Это полигамия. А для длительных отношений нужна моногамия – ее подобрать невозможно. Она формируется. Для этого мы, например, обучаем, как найти себе партнера на долгосрочный период. Судиться с брачным агентством – это бред. Мы заключаем договор на доступ к базе данных и плюс обучаем. Мы проводим собеседование и отсеиваем некоторых людей, чтобы они изменили свой взгляд на жизнь. Нельзя продать мужчину или женщину. Если то агентство обещало помочь подобрать идеальную пару – тогда правильно его наказали», - рассказал Алтухов.

Однако юрист Яна Бондаренко в свою очередь заявила, что потребителям нужно обращаться в суд, если брачное агентство не выполнило свои обещания по договору, или если клиент остался недоволен услугой.