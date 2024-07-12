Путин увеличил госпошлину за развод
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, соглано которому в 2025 году вырастет размер госпошлины за различные юридически значимые действия.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, госпошлина за расторжение брака, если у супругов нет общих несовершеннолетних детей, а также при разводе через суд, увеличится с 600 рублей до пяти тысяч рублей.
Пошлина за перемену имени, в том числе, фамилии и (или) отчества, также вырастет до пяти тысяч рублей - в настоящее время за эти действия необходимо заплатить 1 600 рублей.
Госпошлина за исправления и изменения в документах ЗАГС вырастет с 650 рублей до 700 рублей, а за выдачу справок из архивов - с 350 рублей до 500 рублей.
Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила «Радиоточке НСН», что восьмикратное увеличение госпошлины за развод поможет сократить число спонтанных расторжений брака.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин увеличил госпошлину за развод
- Путин подписал закон об индексации акцизов на бензин и автомобили
- СМИ: Пилот разбившегося в Подмосковье самолета говорил с женой за полчаса до крушения
- Путин подписал закон о ежегодной индексации акцизов на алкоголь и табак
- Минюст РФ внес внучку Чкалова в список иноагентов
- Путин разрешил вводить туристический налог с 2025 года
- Женская сборная КНДР прилетела в Москву на матч с Россией
- Минюст внес ВЧК-ОГПУ и «Русский криминал» в реестр иноагентов
- Песков: членство в НАТО не позволит Турции присоединиться к ШОС
- Путин ввел в России прогрессивную шкалу НДФЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru