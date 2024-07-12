Путин увеличил госпошлину за развод

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, госпошлина за расторжение брака, если у супругов нет общих несовершеннолетних детей, а также при разводе через суд, увеличится с 600 рублей до пяти тысяч рублей.

Пошлина за перемену имени, в том числе, фамилии и (или) отчества, также вырастет до пяти тысяч рублей - в настоящее время за эти действия необходимо заплатить 1 600 рублей.

Госпошлина за исправления и изменения в документах ЗАГС вырастет с 650 рублей до 700 рублей, а за выдачу справок из архивов - с 350 рублей до 500 рублей.

Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила «Радиоточке НСН», что восьмикратное увеличение госпошлины за развод поможет сократить число спонтанных расторжений брака.

