«Не стыдно»: Адвокат призвал россиян перед разводом обращаться к психологу

«Требуется постоянное обсуждение. Когда ты живешь в семье, возникает много вопросов, бывает, что супруги становятся оппонентами. Поэтому должен быть медиатор. Не друг или подруга, которые слушают, что-то советуют, говорят о том, какой супруг плохой. Нужен профессиональный советник, который мог бы направлять дискуссию, давая людям возможность выговариваться. У нас нет практики, чтобы люди ходили к психологу. Считается, что это стыдно, смешно. Если бы государство объясняло людям, что важно ходить к психологу, это было бы эффективно. Часть разводов бы не доходила до суда», - пояснил он.

Ранее участники рабочей группы экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в рамках заседания предположили, что обязательная медиация при разводах позволит снизить число разводов и разгрузить суды. Как рассказал «Радиоточке НСН» депутат Госдумы Олег Матвейчев, добровольная медиация или процедура посредничества перед расторжением брака не лишит возможности развестись, но позволит более вдумчиво подойти к этому вопросу.

