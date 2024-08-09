«Не стыдно»: Адвокат призвал россиян перед разводом обращаться к психологу
Работа с психологом до суда о расторжении брака помогло бы снизить число разводов в России, заявил НСН адвокат, медиатор Константин Ерохин.
Обращение семейных пар к медиатору помогло бы снизить статистику разводов, однако государство должно донести до россиян, что ходить к психологу - норма, сказал в пресс-центре НСН адвокат, медиатор Константин Ерохин.
«Требуется постоянное обсуждение. Когда ты живешь в семье, возникает много вопросов, бывает, что супруги становятся оппонентами. Поэтому должен быть медиатор. Не друг или подруга, которые слушают, что-то советуют, говорят о том, какой супруг плохой. Нужен профессиональный советник, который мог бы направлять дискуссию, давая людям возможность выговариваться. У нас нет практики, чтобы люди ходили к психологу. Считается, что это стыдно, смешно. Если бы государство объясняло людям, что важно ходить к психологу, это было бы эффективно. Часть разводов бы не доходила до суда», - пояснил он.
Ранее участники рабочей группы экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в рамках заседания предположили, что обязательная медиация при разводах позволит снизить число разводов и разгрузить суды. Как рассказал «Радиоточке НСН» депутат Госдумы Олег Матвейчев, добровольная медиация или процедура посредничества перед расторжением брака не лишит возможности развестись, но позволит более вдумчиво подойти к этому вопросу.
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