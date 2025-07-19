В России за этот год родилось больше мальчиков, чем девочек
Мальчиков в 2025 году родилось в России больше, чем девочек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные о регистрации детей в стране.
Так, доля рождений мальчиков и девочек составила 51% на 49%. Всего в РФ в 2025 году родились 1 161 411 детей.
Ранее президент Владимир Путин, говоря о демографической ситуации, вспомнил строчки из песни «потому что на десять девчонок по статистике девять ребят», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава государства отметил, что статистика поменялась. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в прошлом году мальчиков родилось чуть больше, около 51,5 процента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru