В России за этот год родилось больше мальчиков, чем девочек

Мальчиков в 2025 году родилось в России больше, чем девочек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные о регистрации детей в стране.

Так, доля рождений мальчиков и девочек составила 51% на 49%. Всего в РФ в 2025 году родились 1 161 411 детей.

Ранее президент Владимир Путин, говоря о демографической ситуации, вспомнил строчки из песни «потому что на десять девчонок по статистике девять ребят», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава государства отметил, что статистика поменялась. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в прошлом году мальчиков родилось чуть больше, около 51,5 процента.



