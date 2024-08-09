«Жизнь в семье – норма»: Буцкая сообщила о введении в школах уроков семьеведения

Важно сформировать в российском обществе норму жизни в семье, для этого с 1 сентября 2024 года школьникам предложат новый предмет - семьеведение, сообщила в пресс-центре НСН первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Мы сейчас, начиная с детского сада, работаем над тем, чтобы жизнь в семье стала нормой. Уже с 1 сентября в школе вводятся уроки семьеведения. Также активно идет программа репродуктивного здоровья, которая уже прошла в шести пилотных регионах. Отдельно поддерживаем студенческие семьи, многодетные семьи. Государство делает много, но начинать важно с себя», - заявила она.

Ранее она отметила, что на данный момент статистика разводов в стране на 3% превышает число заключаемых браков. Однако наметился и позитивный тренд – средний возраст людей, вступающих в брак, в Москве снизился до 25-27 лет, передает «Радиоточка НСН».

