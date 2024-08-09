«Жили ради детей»: Психолог рассказала о росте разводов после 25 лет брака

«Сейчас большой рост разводов среди людей, проживших 20-25 лет вместе. Это те семьи, которые образовались, когда девушка забеременела, чтобы заодно и квартиру получить. По статистике 35% россиян не разводятся из-за детей. Когда дети вылетают из гнезда, партнеры понимают, что их больше ничего не связывает. Сейчас у нас из 75% разводов всего 12% - «седые разводы» после 20-25 лет совместной жизни. Женщины, у которых часто нет трудового стажа, в этом случае остаются у разбитого корыта», - заявила она.

Однако первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заметила, что семьи распадаются по разным причинам, и добавила, что в ряде случаев психолог помогает не довести ситуацию до развода.

«Сейчас до 40-45 лет рожают, часто младший ребенок бывает младше старшего внука. У нас увеличивается количество браков среди представителей активного долголетия. Они ходят на экскурсии, концерты и знакомятся. Если мы говорим о 40-летних женщинах, мне кажется, что сейчас они так выглядят, что дадут фору 20-летним. Нужна поддержка государства, ситуаций, из-за которых разводятся, много. Психологи тут в помощь, нам очень важно сохранять все семьи», - подытожила она.

Ранее адвокат, медиатор Константин Ерохин сообщил «Радиоточке НСН», что обращение семейных пар к медиатору помогло бы снизить статистику разводов, для этого государство должно донести до россиян, что ходить к психологу - норма.

