«Жили ради детей»: Психолог рассказала о росте разводов после 25 лет брака
Около 12% разводов в России приходится на пары, которые прожили вместе до 25 лет, сообщила НСН психолог Анна Закаидзе.
Люди, которые когда-то поженились и родили ребенка для получения поддержки от государства, сегодня все чаще разводятся после 20-25 лет брака, рассказала в пресс-центре НСН психолог Анна Закаидзе.
«Сейчас большой рост разводов среди людей, проживших 20-25 лет вместе. Это те семьи, которые образовались, когда девушка забеременела, чтобы заодно и квартиру получить. По статистике 35% россиян не разводятся из-за детей. Когда дети вылетают из гнезда, партнеры понимают, что их больше ничего не связывает. Сейчас у нас из 75% разводов всего 12% - «седые разводы» после 20-25 лет совместной жизни. Женщины, у которых часто нет трудового стажа, в этом случае остаются у разбитого корыта», - заявила она.
Однако первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заметила, что семьи распадаются по разным причинам, и добавила, что в ряде случаев психолог помогает не довести ситуацию до развода.
«Сейчас до 40-45 лет рожают, часто младший ребенок бывает младше старшего внука. У нас увеличивается количество браков среди представителей активного долголетия. Они ходят на экскурсии, концерты и знакомятся. Если мы говорим о 40-летних женщинах, мне кажется, что сейчас они так выглядят, что дадут фору 20-летним. Нужна поддержка государства, ситуаций, из-за которых разводятся, много. Психологи тут в помощь, нам очень важно сохранять все семьи», - подытожила она.
Ранее адвокат, медиатор Константин Ерохин сообщил «Радиоточке НСН», что обращение семейных пар к медиатору помогло бы снизить статистику разводов, для этого государство должно донести до россиян, что ходить к психологу - норма.
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