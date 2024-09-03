Минюст предложил ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

До этого Чуйченко сообщил, что реестр россиян-злостных неплательщиков алиментов появится в стране в 2025 году. Министр отметил, что реестр должников по алиментам запустят на базе информационной системы Федеральной службы судебных приставов. По словам главы Минюста, такой реестр повысит мотивацию граждан-должников к исполнению своих обязанностей.

Ранее директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что служба и ряд других ведомств работают над инициативами для принуждения неплательщиков алиментов к исполнению требований судебных актов. Так, власти рассматривают возможность запретить таким гражданам посещать официальные спортивные соревнования, передает «Радиоточка НСН».

