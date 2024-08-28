«Вскрылось обстоятельство»: Добровинский раскрыл подробности развода Алсу и Абрамова

По словам адвоката, между Алсу и Абрамовым сейчас «провал».



Иск о разводе в конце мая 2024 года подала певица. Недавно стало известно, что Пресненский суд Москвы удовлетворил этот иск. Сама Алсу, комментируя развод, заявила о начале «новой главы» своей жизни.

По данным СМИ, совместно нажитого имущества у пары примерно на 10 миллиардов рублей.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды России Ирина Винер-Усманова заявила, что официально развелась с российским предпринимателем Алишером Усмановым, напоминает «Радиоточка НСН».

