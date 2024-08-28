«Вскрылось обстоятельство»: Добровинский раскрыл подробности развода Алсу и Абрамова

Представитель бизнесмена Яна Абрамова Александр Добровинский, комментируя развод своего подопечного с певицей Алсу, заявил AIF.Ru, что Абрамов недавно выяснил некие обстоятельства о жене, с которыми не смог смириться.

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По словам адвоката, между Алсу и Абрамовым сейчас «провал».

Иск о разводе в конце мая 2024 года подала певица. Недавно стало известно, что Пресненский суд Москвы удовлетворил этот иск. Сама Алсу, комментируя развод, заявила о начале «новой главы» своей жизни.

По данным СМИ, совместно нажитого имущества у пары примерно на 10 миллиардов рублей.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды России Ирина Винер-Усманова заявила, что официально развелась с российским предпринимателем Алишером Усмановым, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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