Предновогодние подарки: в Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию

В Госдуме предложили выплачивать гражданам новогоднюю пенсию на постоянной основе. Инициативу разработали в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов, ее направили на заключение в правительство. Как следует из документа, выплаты станут соразмерными пенсии, которую граждане уже получают. Авторы инициативы отметили, что текущий уровень инфляции в 9% негативно отражается на благосостоянии жителей страны.

Это уже не первая попытка скорректировать выплаты пенсионерам на фоне растущих цен. Так, 7 декабря Минтруд по поручению президента Владимира Путина подготовил предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. В 2021 году была предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, но инфляция перекрыла этот показатель.

10 декабря лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что направил в кабмин законопроект, предлагающий ежегодно выплачивать российским пенсионерам 13-ю пенсию. По его данным, у государства есть 654,8 млрд рублей, необходимых для этой меры. А 13 декабря депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин напомнил, что российским пенсионерам с 2016 года недоплатили в среднем около 90 тысяч рублей из-за индексации пенсий ниже реального уровня инфляции.