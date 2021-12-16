Предновогодние подарки: в Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию
На фоне стремительного роста цен депутаты предложили усилить пенсионные выплаты, однако эксперты не уверены, что это поможет улучшить качество жизни пожилых людей.
В Госдуме предложили выплачивать гражданам новогоднюю пенсию на постоянной основе. Инициативу разработали в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов, ее направили на заключение в правительство. Как следует из документа, выплаты станут соразмерными пенсии, которую граждане уже получают. Авторы инициативы отметили, что текущий уровень инфляции в 9% негативно отражается на благосостоянии жителей страны.
Это уже не первая попытка скорректировать выплаты пенсионерам на фоне растущих цен. Так, 7 декабря Минтруд по поручению президента Владимира Путина подготовил предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. В 2021 году была предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, но инфляция перекрыла этот показатель.
10 декабря лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что направил в кабмин законопроект, предлагающий ежегодно выплачивать российским пенсионерам 13-ю пенсию. По его данным, у государства есть 654,8 млрд рублей, необходимых для этой меры. А 13 декабря депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин напомнил, что российским пенсионерам с 2016 года недоплатили в среднем около 90 тысяч рублей из-за индексации пенсий ниже реального уровня инфляции.
Споры о повышении пенсий в кабинетах политиков и чиновниках не прекращаются, однако в реальности дело почти не сдвигается с мертвой точки. Только по официальным данным средний размер пенсии в сентябре сократился на 1,8% в годовом выражении. Согласно расчетам Росстата, пенсионные выплаты в России обесцениваются с начала 2021 года. Зампредседателя центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков назвал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассуждения о повышении пенсии и средних зарплатах «игрой цифр». Он также озвучил пенсионные ожидания россиян в разных регионах.
«То, что я наблюдаю, и те исследования, что мы проводили, показывают, что жители агломераций хотят видеть пенсию 43 тысячи рублей и выше, а пенсионные ожидания жителей сел и малых городов – в районе 20 тысяч. Понятно, что процессы инфляции идут, глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорит, что у нас в два раза превышен порог инфляции на товары первой необходимости, в первую очередь – на продукты питания. Людям просто средств не хватает, чтобы оплачивать ЖКХ, лекарства и товары первой необходимости», - заявил он.
В августе в Госдуме заявляли, что пенсии можно повысить до 30 тысяч рублей с помощью расширения прогрессивной шкалы налогообложения. По мнению председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, более высокие налоги на большие доходы станут источником для повышения государственных выплат. Однако зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что необдуманные решения в этой области могут привести к еще большему разгону инфляции.
«Повышение пенсии – одна из главнейших задач, которую мы поставили перед собой в 2018 году. Когда принималось непростое решение об изменении пенсионного возраста, то главной задачей было обеспечение роста пенсии. Но он должен опираться на реальные финансовые возможности. Потому что коллеги иногда предлагают раздать огромные деньги, но надо понимать, что когда эта огромная сумма будет разово вброшена в экономику, это приведет к росту инфляции, от которого в первую очередь пострадают те категории, у которых фиксированный и небольшой доход: пенсионеры и работники бюджетной сферы», - пояснил депутат.
При этом Совфед15 декабря в очередной раз одобрил продление заморозки накопительной части пенсии. Мера будет действовать до конца 2024 года. В этой связи неудивительно, что, согласно соцопросам, более 60% россиян намерены продолжать работать по достижении пенсионного возраста, а этот показатель в 2021 году увеличился на 22% процента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Нового канцлера Германии Шольца пригласили в Крым
- Россия снизила объем вложений в гособлигации США до $3,72 млрд
- Нейросеть будет следить за качеством работы коммунальщиков
- Лайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет из Жуковского в Иркутск
- Эксперты назвали лучшую страну для жизни на пенсии
- «Газпром» упрекнули за желание получать прибыль с продажи газа
- Мясников посоветовал россиянам ревакцинироваться для защиты от омикрон-штамма
- Пашинян и Алиев провели еще одни переговоры в Брюсселе
- Ученые: «омикрон» перекинулся на переносчиков чумы
- В США могут ограничить использование вакцины Johnson&Johnson
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru