Совфед одобрил продление заморозки накопительной части пенсии

Совет Федерации на заседании одобрил закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента правительством в сентябре текущего года.

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Так, мораторий был введен в 2014 году и с тех пор ежегодно продлевается. Согласно документу, 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в России необходимо обеспечить рост пенсий, но он должен опираться на реальные финансовые возможности, иначе пострадают бюджетники и пенсионеры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаПенсияРоссия
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