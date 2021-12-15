Совфед одобрил продление заморозки накопительной части пенсии
Совет Федерации на заседании одобрил закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года.
Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента правительством в сентябре текущего года.
Так, мораторий был введен в 2014 году и с тех пор ежегодно продлевается. Согласно документу, 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.
Ранее зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в России необходимо обеспечить рост пенсий, но он должен опираться на реальные финансовые возможности, иначе пострадают бюджетники и пенсионеры.
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