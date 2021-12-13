В Госдуме подсчитали объем недополученных пенсионерами выплат с 2016 года

«По нашему закону, ежегодно пенсии должны индексироваться в соответствии с темпами инфляции. В 2015 году инфляция по официальным данным составляла 12,7%, округляем до 13%. Тогда было принято специальное решение — неработающим пенсионерам индексировать пенсию только на 4% с 2016 года вместо 13%», — приводит слова парламентария Ura.ru.

Смолин подчеркнул, что, согласно подсчетам, при средней пенсии и недоплате 9% за пять лет пенсионеры недополучили по «90 с небольшим тысяч рублей».

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев согласился с мнением Смолина, отметив, что пенсионные выплаты индексируются «по прогнозу инфляции, а не по факту», пишет Газета.ру.

«Сейчас инфляция, по некоторым оценкам, 10%, а индексируют только 5%. При этом у нас неадекватные пенсии. Вот в лаборатории академии при президенте РФ считают, что реальный прожиточный минимум 32 тысячи, а пенсии при этом 12—14 тысяч», — добавил парламентарий.

