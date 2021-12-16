Депутаты захотели выплачивать новогоднюю пенсию россиянам каждый год

В Госдуме предложили выплачивать гражданам новогоднюю пенсию на постоянной основе, сообщают «Известия».

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Соответствующий проект закона подготовили в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов и направили на заключение в кабмин России. Автор инициативы — Ярослав Нилов. Как следует из документа, выплаты станут соразмерными пенсии, которую граждане уже получают. Парламентарии захотели сделать предновогодние пенсионные выплаты ежегодными, так как текущий уровень инфляции в 9% негативно отражается на благосостоянии жителей страны.

Также каждый год накануне новогодних праздников россияне тратят существенные средства на подарки близким и продукты к столу.

Тем временем, Совет Федерации на заседании одобрил закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента правительством в сентябре текущего года.

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