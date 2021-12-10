Миронов предложил выплачивать российским пенсионерам 13-ю пенсию

Политик объяснил, что эти выплаты позволят пожилым гражданам не брать потребительские кредиты у банков и микрофинансовых организаций в преддверии Нового года.

«Охотнее всего банки и МФО дают деньги пенсионерам. Ведь каждый месяц они получают пенсию. Если же у них возникнут сложности с погашением... смогут взыскать долг через суд с принудительным списанием денег с банковской карты, на которую государство начисляет пенсию», - отметил он.

Миронов добавил, что, по оценке фракции, на выплату 13-й пенсии понадобится около 654,8 млрд рублей, и эти деньги, по его словам, у Минфина есть.

Ранее Миронов заявил, что повысить пенсии можно за счёт средств, выделяемых на финансирование чиновников.

