Миронов предложил выплачивать российским пенсионерам 13-ю пенсию

Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что в правительство РФ был направлен законопроект, предлагающий ежегодно выплачивать российским пенсионерам 13-ю пенсию.

Миронов: Проект бюджета не решает социальные задачи

Политик объяснил, что эти выплаты позволят пожилым гражданам не брать потребительские кредиты у банков и микрофинансовых организаций в преддверии Нового года.

«Охотнее всего банки и МФО дают деньги пенсионерам. Ведь каждый месяц они получают пенсию. Если же у них возникнут сложности с погашением... смогут взыскать долг через суд с принудительным списанием денег с банковской карты, на которую государство начисляет пенсию», - отметил он.

Миронов добавил, что, по оценке фракции, на выплату 13-й пенсии понадобится около 654,8 млрд рублей, и эти деньги, по его словам, у Минфина есть.

Ранее Миронов заявил, что повысить пенсии можно за счёт средств, выделяемых на финансирование чиновников.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПенсионерыПенсияСправедливая РоссияСергей Миронов
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