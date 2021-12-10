Миронов предложил выплачивать российским пенсионерам 13-ю пенсию
Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что в правительство РФ был направлен законопроект, предлагающий ежегодно выплачивать российским пенсионерам 13-ю пенсию.
Политик объяснил, что эти выплаты позволят пожилым гражданам не брать потребительские кредиты у банков и микрофинансовых организаций в преддверии Нового года.
«Охотнее всего банки и МФО дают деньги пенсионерам. Ведь каждый месяц они получают пенсию. Если же у них возникнут сложности с погашением... смогут взыскать долг через суд с принудительным списанием денег с банковской карты, на которую государство начисляет пенсию», - отметил он.
Миронов добавил, что, по оценке фракции, на выплату 13-й пенсии понадобится около 654,8 млрд рублей, и эти деньги, по его словам, у Минфина есть.
Ранее Миронов заявил, что повысить пенсии можно за счёт средств, выделяемых на финансирование чиновников.
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