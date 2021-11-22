«Деньги из кубышки» или налог для богатых? Дождутся ли россияне достойных пенсий

Жители разных городов России считают нормальной пенсию в диапазоне от 35 до 50 тысяч рублей, оказало исследование портала SuperJob. В проведенном опросе приняли участие 32 тысячи человек. 28% из них готовы работать после наступления пенсионного возраста и жить на зарплату, а 24% - рассчитывают на государственную пенсию. В Москве аналогичные показатели по сравнению с доковидными выросли на 4%, приводит результаты опроса РБК.

При этом, чем старше был респондент, тем больше были размеры называемой им «достойной» пенсии. Так, участники опроса в возрасте до 24 лет назвали сумму в 35,8 тысяч рублей подходящей для ежемесячной пенсии, а опрошенные старше 45 лет – в 45 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом данные опроса увеличились на 8%. Так, по результатам исследования достойный размер средней пенсии составил 43 тысячи рублей.

По мнению опрошенных в Москве, сумма достойной пенсии в среднем составляет 48 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - 47 тысяч рублей. Самый маленький размер удовлетворительной пенсии назвали жители Ижевска - 39,4 тысячи рублей и Кирова — 39 тысяч рублей.

В начале 2021 года в качестве достойного размера пенсии россияне называли 45,6 тысяч рублей. В Москве показатели желаемых государственных выплат для пожилых граждан тогда составили 65,1 тысяча рублей в месяц, во Владивостоке - 57,1 тысяча рублей, в Санкт-Петербурге - 55,4 тысячи рублей, в Хабаровске - 52,4 тысячи рублей. Минимальную сумму в январе 2021 года назвали жители Рязани - 38,5 тысяч рублей.