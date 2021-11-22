«Деньги из кубышки» или налог для богатых? Дождутся ли россияне достойных пенсий
Россияне снова напомнили, что считают нынешний размер пенсий недостойным, а эксперты рассказали, как исправить ситуацию.
Жители разных городов России считают нормальной пенсию в диапазоне от 35 до 50 тысяч рублей, оказало исследование портала SuperJob. В проведенном опросе приняли участие 32 тысячи человек. 28% из них готовы работать после наступления пенсионного возраста и жить на зарплату, а 24% - рассчитывают на государственную пенсию. В Москве аналогичные показатели по сравнению с доковидными выросли на 4%, приводит результаты опроса РБК.
При этом, чем старше был респондент, тем больше были размеры называемой им «достойной» пенсии. Так, участники опроса в возрасте до 24 лет назвали сумму в 35,8 тысяч рублей подходящей для ежемесячной пенсии, а опрошенные старше 45 лет – в 45 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом данные опроса увеличились на 8%. Так, по результатам исследования достойный размер средней пенсии составил 43 тысячи рублей.
По мнению опрошенных в Москве, сумма достойной пенсии в среднем составляет 48 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - 47 тысяч рублей. Самый маленький размер удовлетворительной пенсии назвали жители Ижевска - 39,4 тысячи рублей и Кирова — 39 тысяч рублей.
В начале 2021 года в качестве достойного размера пенсии россияне называли 45,6 тысяч рублей. В Москве показатели желаемых государственных выплат для пожилых граждан тогда составили 65,1 тысяча рублей в месяц, во Владивостоке - 57,1 тысяча рублей, в Санкт-Петербурге - 55,4 тысячи рублей, в Хабаровске - 52,4 тысячи рублей. Минимальную сумму в январе 2021 года назвали жители Рязани - 38,5 тысяч рублей.
При этом реальный средний размер пенсий в России, по состоянию на 1 января 2021 года, составил 15 тысяч 744 рубля. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в 2022 году он должен увеличиться до 18 тысяч 521 рубля.
Летом 2021 года в Пенсионом фонде России пообещали, что к 2024 году размер пенсий превысит 20 тысяч рублей. В ведомстве заявили, что в 2022 году ее среднегодовой размер должен будет составить 18 тысяч 447 рублей, в 2023 году – 19 тысяч 399 рублей, в 2024 году - 20 тысяч 388 рублей.
Тогда же депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что минимальный размер достойной пенсии составляет 25 тысяч рублей.
«Как сказал премьер-министр, в росте цен есть жадность предпринимателей. А отсутствие серьезного повышения пенсий – та же самая жадность. Руководство страны считает, что лучше складывать деньги в кубышку, чем отдать их гражданам», - возмутилась она.
В августе в Госдуме даже назвали способ повышения пенсий до 30 тысяч рублей, отметив, что это возможно при условии расширения прогрессивной шкалы налогообложения. Так, по мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, «более высокие налоги на более высокие доходы будут большим источником» для повышения государственных выплат.
По его словам, подходящими способами также являются отмена возврата НДС для экспортеров сырья и более справедливое распределение социальных выплат населению, которые должны быть адресными, в зависимости от дохода.
«Условно, депутат Госдумы и человек, работающий в школе. Доходы разные, а выплата предлагается обоим... Не должно быть выплат тем, кто имеет высокие доходы. Будет значительная экономия денег», - заявил он.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с нашим агентством также отметил, что в России необходимо повышать уровень выплат для пожилых граждан. Он связывает такое решение с повышением цен на сырье, которое произошло вопреки тому, что Россия является его экспортером.
«Почему россияне, у которых зарплаты, пенсии в три, пять, десять раз ниже, чем в Европе, должны покупать металл, лес, зерно и прочее по европейским ценам?» - заявил он.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что для реального роста выплат необходимо увеличивать зарплаты граждан.
«Реальный рост пенсий возможен только при реальном росте заработной платы. Мы говорим о росте инфляции, которая повлияла на пенсионеров, но у пенсионеров индексация была достаточно существенной, она была больше 6%. Надо говорить о том, что инфляция съедает не только пенсионные выплаты, инфляция съедает все, и заработную плату», - подчеркнул он.
Ранее в ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, снимающий ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам и предел для индивидуального коэффициента в три балла.
Сенатор Валерий Рязанский в беседе с НСН усомнился в эффективности подобного решения.
«Когда речь о страховой системе – там всегда ограничения. Кто-то живет 90 лет, а кто-то не доживает до пенсии, кто-то уходит на пенсию досрочно, это все называется экономикой пенсионной системы. Люди с высокой зарплатой, безусловно, заинтересованы в том, чтобы вклад в их пенсию был больше. Пенсии выросли бы значительно. Но это не получится, потому что тогда Пенсионный фонд будет выплачивать пенсии только людям с высокой в свое время заработной платой», - заявил он.
При этом российским пенсионерам уже пообещали новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые начнут действовать с 1 января 2022 года. Изменения коснутся пенсионеров, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, а также признанных банкротами. К тому же после смерти пожилого гражданина его пенсию, при условии направления заявления в Пенсионный фонд России, смогут получить его законные наследники. Повысится и уровень защиты россиян, которые пользуются услугами негосударственного пенсионного фонда.
Ранее в Госдуме предложили провести новую пенсионную реформу, которая затрагивала бы негосударственные выплаты. Так, представитель партии ЛДПР Ярослав Нилов предложил, чтобы они стали добровольными, отметив, что россияне не доверяют системе, а правительство, по его мнению, так и не смогло предоставить гражданам альтернативу по самостоятельному формированию накопительной пенсии.
С ноября российским пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, пообещали двойную выплату по старости в размере 12 тысяч 88,96 рублей.
При этом реальность говорит об обратном. По данным Росстата, в сентябре 2021 года размер пенсий сократился на 1,8% в годовом выражении. Отмечается, что показатели сокращались на протяжении последних восьми месяцев. Так, в феврале размер выплаты снизился на 0,1%, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, в июне и августе - на 1,0%, в июле - на 0,9%.
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