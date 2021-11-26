Игры со статистикой: Минтруд намерен установить «границу бедности»
Минтруд намерен изменить методику подсчета бедных, однако экономисты сомневаются в эффективности этой меры в борьбе с низкими доходами россиян.
В России могут разработать новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности». «Известия» передают, что данная инициатива уже рассматривается Минтрудом. Предполагается, что показатель будет использоваться только для оценки уровня нуждаемости граждан и учитывать общую инфляцию, а социальные выплаты по-прежнему будут рассчитываться с помощью прожиточного минимума.
Сам прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в России недавно повысили. На новые выплаты из федерального бюджета будет выделено около 30 млрд рублей, заявил министр труда Антон Котяков. С 1 января 2022 года минимальная зарплата будет составлять 13 890 рублей в месяц.
При этом экономисты и финансовые аналитики относятся к предложенным мерам как минимум со скепсисом. Доходы россиян падают, они нервничают, но не получают от государства дополнительных денег, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр экономики Андрей Нечаев.
«Люди действительно испытывают серьезные проблемы. У нас с конца 2012 года падают реальные доходы населения, даже по официальной статистике. В прошлом году падение составило где-то 3,5%. Правда, это по данным Росстата, эксперты называют гораздо более высокие цифры. Обстановка нервная, люди волнуются, и при этом их карманы худеют», - сказал Нечаев.
А экономист Антон Шабанов отметил, что после изменения статистических методов можно ожидать лишь уменьшения официального количества бедных.
«Я думаю, что по итогам этого очередного усовершенствования мы увидим, что бедных стало меньше. Но это, скорее всего, будет не объективная реальность, а тонкости подсчета. Самый простой способ подсчета бедности – он самый универсальный. Любые надстройки, которые используются в статистике для того, чтобы уточнить, казалось бы, философские и психологические определения, такие как бедность и богатство, как правило, всегда только искажают статистику», - подчеркнул он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Однако не все специалисты признают эффективность «веерных» выплат. Так, бывший глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что победить бедность социальными выплатами невозможно, для заметного роста доходов населения необходимо наращивать темпы роста всей экономики и контролировать инфляцию.
«Вопрос этот действительно стоит в повестке дня и заключается он в том, что стагнирует реальный уровень доходов населения. Это комплексный вопрос: это рост номинальных доходов, инфляция, которая может обгонять и сдерживать рост доходов. И сама эта динамика зависит от экономического роста. Раньше говорилось о том, что экономика должна расти – это рост ВВП выше среднемирового – это как раз залог решения задачи доходов населения, потому что для повышения на какой-то уровень нужно, чтобы росла вся экономика», - отметил Дубинин в разговоре с «Радиоточкой НСН».
Пенсионеры нередко остаются наиболее уязвимой категорией населения, нередко полностью зависящей от выплат государства. При этом средний размер пенсии едва превышает прожиточный минимум. Разговоры о повышении пенсии и средних зарплатах являются «игрой цифр», поскольку в Москве и регионах разные доходы и ожидания, сказал заместитель председателя центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков.
«Реальная жизнь показывает, что 43 тысячи – наверное, это достойные ожидания людей от государства, чтобы после 65 лет "коротать" или "достойно жить" в течение определенного времени, которое у нас оскорбительно называют "зоной дожития". <...>Понятно, что процессы инфляции идут, глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорит, что у нас в два раза превышен порог инфляции на товары первой необходимости, в первую очередь – на продукты питания. Людям просто средств не хватает, чтобы оплачивать ЖКХ, лекарства и товары первой необходимости», - напомнил он в беседе с «Радиоточкой НСН».
При этом предприниматели отмечают невозможность дальнейшего сдерживания цен на фоне мировой инфляции и пандемийных ограничений. Бизнесмен Дмитрий Потапенко отметил, что в этом есть вина российского Центробанка, который не готов к реальным мерам по стабилизации российской экономики.
«Цены будут расти, и у россиян с каждым днем будет всё меньше и меньше шансов на покупку тех или иных продуктов питания. Запасаться надо дополнительной работой, чтобы получить больше денег», - поделился он безрадостными замечаниями в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в ноябре Набиуллина признала, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, и если ее не снизить, то пострадают самые незащищенные группы населения.
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