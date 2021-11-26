Игры со статистикой: Минтруд намерен установить «границу бедности»

В России могут разработать новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности». «Известия» передают, что данная инициатива уже рассматривается Минтрудом. Предполагается, что показатель будет использоваться только для оценки уровня нуждаемости граждан и учитывать общую инфляцию, а социальные выплаты по-прежнему будут рассчитываться с помощью прожиточного минимума.

Сам прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в России недавно повысили. На новые выплаты из федерального бюджета будет выделено около 30 млрд рублей, заявил министр труда Антон Котяков. С 1 января 2022 года минимальная зарплата будет составлять 13 890 рублей в месяц.