Росстат: Пенсии в сентябре сократились на 1,8% в годовом выражении

Средний размер пенсии в сентябре сократился на 1,8% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

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Согласно расчетам статистического ведомства, пенсионные выплаты в России обесцениваются в течение последних восьми месяцев. Так, в январе нынешнего года средняя пенсия выросла на 0,4% в сравнении с предыдущим годом, однако уже в феврале размер выплаты снизился на 0,1%. В марте средние пенсии сократились на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, отмечает Ura.ru.

В дальнейшем реальный размер пенсий ускорил падение: в июне и августе он сокращался на 1,0%, в июле — на 0,9%.

При этом в 2021 году пенсии выросли на 5,5% в номинальном выражении, однако достигшая 7,4% инфляция превысила индексацию, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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