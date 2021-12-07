Минтруд подготовил предложения о допкомпенсации инфляции для пенсионеров

Минтруд по поручению президента РФ Владимира Путина подготовил предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Об этом сообщил глава министерства Антон Котяков.

По его словам, в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, но инфляция будет несколько выше по итогам года.