Минтруд подготовил предложения о допкомпенсации инфляции для пенсионеров

Минтруд по поручению президента РФ Владимира Путина подготовил предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Об этом сообщил глава министерства Антон Котяков.

По его словам, в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, но инфляция будет несколько выше по итогам года.

Россиян ждут новые правила получения пенсий

Заместитель председателя центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что разговоры о повышении пенсии и средних зарплатах являются «игрой цифр», поскольку в Москве и регионах разные доходы и ожидания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсииМинтрудРоссия
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