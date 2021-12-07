Минтруд подготовил предложения о допкомпенсации инфляции для пенсионеров
Минтруд по поручению президента РФ Владимира Путина подготовил предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Об этом сообщил глава министерства Антон Котяков.
По его словам, в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, но инфляция будет несколько выше по итогам года.
Заместитель председателя центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что разговоры о повышении пенсии и средних зарплатах являются «игрой цифр», поскольку в Москве и регионах разные доходы и ожидания.
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