Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников

Пять беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении.

Так, по два дрона сбили над Курской и Ростовской областями, еще один – над Крымом.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали Льгов Курской области, загорелся жилой дом, пишет Ura.ru. Никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости
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