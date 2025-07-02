Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников
2 июля 202507:33
Пять беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении.
Так, по два дрона сбили над Курской и Ростовской областями, еще один – над Крымом.
Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали Льгов Курской области, загорелся жилой дом, пишет Ura.ru. Никто не пострадал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямых авиарейсов
- На Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы актера Гогунского
- Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников
- В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре человека погибли
- СМИ: Россия показала Японии, что в Тихом океане недопустимы провокации
- Журналистка Оуэнс заявила, что Трамп просил ее свернуть расследование о прошлом жены Макрона
- Трамп сообщил, что не будет привлекать Байдена к уголовной ответственности
- Лукашенко не подтвердил сообщения о пытках в белорусских тюрьмах
- Мерц: 18-й пакет антироссийских санкций находится на финальной стадии обсуждения
- Меркель считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины нужен диалог с Россией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru