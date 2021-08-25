В Госдуме назвали способ поднять пенсии до 30 тысяч рублей
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что достойной можно назвать пенсию в размере не меньше 31 тысячи рублей, сообщает Ura.ru.
По его словам, поднять пенсии до этого уровня позволит, в частности, расширение прогрессивной шкалы налогообложения. Парламентарий напомнил, что введение НДФЛ 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей дало бюджету 60 миллиардов рублей, а значит «более высокие налоги на более высокие доходы будут большим источником».
Ещё одним шагом в вопросе повышения пенсий Аксаков назвал отмену возврата НДС для экспортеров сырья. Он указал, что «это очень большие деньги, сотни миллиардов, а может даже триллионов рублей».
Также депутат заявил о необходимости более справедливого распределения социальных выплат населению, которые должны быть адресными, в зависимости от дохода.
«Условно, депутат Госдумы и человек, работающий в школе. Доходы разные, а выплата предлагается обоим... Не должно быть выплат тем, кто имеет высокие доходы. Будет значительная экономия денег», - подчеркнул Аксаков.
Ранее в Счётной палате РФ заявили, что, по состоянию на 1 апреля 2021 года, в России проживало 42,6 миллиона граждан пенсионного возраста, сообщает RT.
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