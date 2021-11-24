Опрос: более половины россиян планируют работать на пенсии

Так, работать на пенсии собираются 61% граждан, в прошлом году об этом заявляли 39% респондентов, отмечает РИА ФАН.

Лишь 23% опрошенных заявили, что не намерены работать или подрабатывать после официального выхода на пенсию. Более трети — 37% — респондентов хотели бы продолжить работу по специальности, 13% — консультировать, еще 27% попробовали бы себя в новой сфере.

Кроме того, выяснилось, что 27% всех опрошенных после выхода на пенсию хотят посвятить себя семье, 23% будут заниматься собой, 16% — путешествовать. Также 13% респондентов хотели бы заняться самообразованием, 4% — стать блогерами.

По данным исследования, только 23% опрошенных готовы выйти на пенсию в положенный срок, а 40% намерены работать или подрабатывать, пока будет хватать сил.

В рамках исследования были опрошены представители восьми отраслей. Продолжить работу больше всего стремились работники промышленности (69% ), а меньше всего — маркетологи (48%).

