Опрос: более половины россиян планируют работать на пенсии
Более 60% россиян намерены продолжать работать по достижении пенсионного возраста, число желающих подрабатывать после выхода на пенсию увеличилось на 22% процента по сравнению с 2020 годом. Об этом пишет РБК, ссылаясь на результаты опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.
Так, работать на пенсии собираются 61% граждан, в прошлом году об этом заявляли 39% респондентов, отмечает РИА ФАН.
Лишь 23% опрошенных заявили, что не намерены работать или подрабатывать после официального выхода на пенсию. Более трети — 37% — респондентов хотели бы продолжить работу по специальности, 13% — консультировать, еще 27% попробовали бы себя в новой сфере.
Кроме того, выяснилось, что 27% всех опрошенных после выхода на пенсию хотят посвятить себя семье, 23% будут заниматься собой, 16% — путешествовать. Также 13% респондентов хотели бы заняться самообразованием, 4% — стать блогерами.
По данным исследования, только 23% опрошенных готовы выйти на пенсию в положенный срок, а 40% намерены работать или подрабатывать, пока будет хватать сил.
В рамках исследования были опрошены представители восьми отраслей. Продолжить работу больше всего стремились работники промышленности (69% ), а меньше всего — маркетологи (48%).
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