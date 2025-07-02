В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре человека погибли
Буровая установка затонула в Суэцком заливе, есть погибшие. Об этом пишет египетское издание Al Masry Al Youm.
«Инцидент с затоплением буровой установки произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море», - отмечается в материале.
По данным издания, ЧП произошло, когда морскую платформу буксировали три судна. В результате погибли четыре члена экипажа, шесть пропали без вести, спасли 21 человека.
По данным министерства нефти и минеральных ресурсов Египта, ведомство получило от нефтяной компании OSOCO сведения об инциденте с платформой Adam Marine 12. Министерство подтвердило, что установка перевернулась в Суэцком заливе в районе Гебель-эз-Зейт.
Ранее в Тихом океане после продолжительного пожара на борту затонуло грузовое судно Morning Midas. Корабль перевозил около трех тысяч автомобилей, напоминает Ura.ru.
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