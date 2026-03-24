Другие марки представлены гораздо скромнее: доля «Москвича» составляет 0,17%, Evolute — 0,02%, Voyah — всего 0,004%. При этом машины марок Sollers и UMO практически не встречаются в действующем парке такси.



Детальный разбор моделей Lada демонстрирует, что наибольшую популярность получили Lada Granta (52% среди локализованных Lada) и Lada Vesta (30%). Новые модели представлены незначительно: Lada Iskra занимает 0,3% парка, а Lada Aura — лишь 0,13%, отмечают «Известия».



Минпромторг включил в перечень локализованных автомобилей 22 модели от брендов Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич» и UMO.



Как отмечается в исследовании, сложившаяся ситуация отражает реальные предпочтения водителей: они выбирают машины, ориентируясь на баланс цены, надёжности и эксплуатационных характеристик. Раньше эту нишу занимали популярные иностранные модели, зарекомендовавшие себя в пассажирских перевозках. Сегодня главным ограничителем становится экономическая целесообразность.



Исследование также подчёркивает, что в регионах экономически оправданная стоимость автомобиля для работы в такси обычно не превышает 1,5 млн рублей. Под этот критерий подпадают лишь отдельные модели. В то же время цена более комфортных вариантов, таких как Lada Vesta, приближается к 2 млн рублей, а большинство машин из утверждённого перечня стоят от 2,5 до 4 млн рублей и выше.