7% соответствия: Российский рынок такси оказался не готов к локализации
Таксисты всегда предпочитали соотношение цены и качества, а предложенные Минпромторгом локализованные авто стоят дороже суммы окупаемости автомобиля.
Анализ автопарка партнёров сервиса такси «Максим» показал, что среди локализованных автомобилей в такси доминируют модели Lada — на них приходится 6,8% парка.
Другие марки представлены гораздо скромнее: доля «Москвича» составляет 0,17%, Evolute — 0,02%, Voyah — всего 0,004%. При этом машины марок Sollers и UMO практически не встречаются в действующем парке такси.
Детальный разбор моделей Lada демонстрирует, что наибольшую популярность получили Lada Granta (52% среди локализованных Lada) и Lada Vesta (30%). Новые модели представлены незначительно: Lada Iskra занимает 0,3% парка, а Lada Aura — лишь 0,13%, отмечают «Известия».
Минпромторг включил в перечень локализованных автомобилей 22 модели от брендов Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич» и UMO.
Как отмечается в исследовании, сложившаяся ситуация отражает реальные предпочтения водителей: они выбирают машины, ориентируясь на баланс цены, надёжности и эксплуатационных характеристик. Раньше эту нишу занимали популярные иностранные модели, зарекомендовавшие себя в пассажирских перевозках. Сегодня главным ограничителем становится экономическая целесообразность.
Исследование также подчёркивает, что в регионах экономически оправданная стоимость автомобиля для работы в такси обычно не превышает 1,5 млн рублей. Под этот критерий подпадают лишь отдельные модели. В то же время цена более комфортных вариантов, таких как Lada Vesta, приближается к 2 млн рублей, а большинство машин из утверждённого перечня стоят от 2,5 до 4 млн рублей и выше.
Авторы исследования обращают внимание: ограниченный выбор доступных локализованных моделей создаёт разрыв между нормативными требованиями и реальной структурой рынка, что тормозит обновление автопарка. Они подчёркивают прямую связь между доступностью машин и стоимостью поездок для пассажиров: рост затрат на покупку и обслуживание транспорта неизбежно ведёт к повышению цен на услуги такси.
В сервисе «Максим» пояснили, что текущая структура автопарка партнёров‑перевозчиков в России свидетельствует: рынок пока не готов массово переходить на локализованные автомобили. Особенно это актуально для регионов, где финансовые возможности ограничены. Экономика такси предъявляет жёсткие требования к цене машины.
Закон о локализации машин такси, принятый весной 2025 года, нацелен на поддержку отечественного автопрома, создание рабочих мест и снижение зависимости от зарубежных запчастей. Он стимулирует размещение иностранных производств в РФ: в такси должны использоваться автомобили с высокой долей российских компонентов либо выпущенные в рамках специальных инвестконтрактов (СПИК). Нововведения начали действовать с 1 марта 2026 года. До этой даты водители могли регистрировать в региональных реестрах любые марки авто.
Для отдельных регионов предусмотрены отсрочки: Калининградская область и субъекты Сибирского федерального округа — до 1 марта 2028 года; регионы Дальневосточного федерального округа — до 1 марта 2030 года.
Председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев говорил НСН, что Минпромторг может добавить в перечень автомобилей для такси марки, которые пообещают наладить производство комплектующих в России: все ожидают включение в список китайских Haval.
«Список этих автомобилей опирается не на уровень локализации, а на контракты, которые были заключены, это закрытые условия. Этот список непрозрачный. Пока всех удивляет, что не вошел в предварительный список Haval. Я думаю, что будет добавлено все, что производится на нашей территории, у чего есть гарантии по определенному уровню локализации. Китайские автомобили не хотят переносить производство именно комплектующих к нам, это станет для них мотивацией. При этом в Китае проблемы с автопромом сейчас, там наложены санкции от Европы и США, поэтому не факт, что из ста производителей в самом Китае за год-два выживет хотя бы половина. Пусть они пообещают и письменно закрепят условия по локализации комплектующих: надо вставлять в этот список тех, кто эти гарантии нашему правительству даст», — рассказал он.
К слову, автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с 360.ru говорил, что предложение регулировать перевозку пассажиров самозанятыми водителями на личных автомобилях актуально в регионах, где в противном случае службы такси прекратят работу полностью.
«Например, в ряде регионов подработчики занимают долю 80% в локации. И если говорить про их легализацию, то это невозможно. Подработчику нужно встать в реестр такси, зарегистрировать ИП, перекрасить машину в нужный цвет. Потом у него могут быть проблемы из-за того, что в реестр добавляют только локализованные автомобили», — сказал автоэксперт.
Ранее сообщалось, что 42% водителей такси не планируют менять автомобиль из-за закона о локализации, отмечает RT. Эксперты подчёркивают, что у тех респондентов, кто планирует продолжить работать на своих автомобилях после введения требований, только 29% машин действительно локализованы. По данным ТАСС, вместе с тем лишь 5% участников опроса планируют менять машину после вступления в силу закона о локализации.
ЧТО ДУМАЮТ В ГОСДУМЕ
В комитете по защите конкуренции Госдумы уточнили: автомобили, зарегистрированные в реестрах до вступления новых норм в силу, смогут продолжать работу — даже если не соответствуют актуальным требованиям локализации.
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в пресс-центре НСН говорил, что в законе необходимо отдельно прописать водителей такси на своих машинах, чтобы учитывать их права и вписать в транспортную систему.
«Мы в свое время приняли ФЗ 580, в котором мы забыли указать, что есть частники на своих машинах – даже не таксисты, а подвозчики, а есть профессиональные таксисты. При этом в первом случае я говорю именно о тех частниках, которые подключены к агрегаторам – допустим, самозанятые. Закон всех приравнял. Для частников на своих машинах нет всей той инфраструктуры, которой обеспечены профессиональные водители. И они выдавливаются в теневую экономику. В результате у нас рост преступности в отношении таксистов и пассажиров, у нас потери бюджета, потеря транспортной доступности в регионах», — отметил он.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, в свою очередь, указал, что уровень локализации пока далёк от необходимого в целом по стране. Однако в отдельных регионах ситуация выглядит лучше — например, на Кавказе или в Самарской области, где есть собственное автопроизводство. По прогнозам Зотова, через 2–3 года доля локализованных автомобилей в такси может вырасти.
Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович назвал закон о локализации справедливым, но призвал учитывать текущую экономическую обстановку: неопределённость и растущее налоговое давление на малый бизнес. Эксперт считает, что сейчас целесообразно сделать паузу и дать таксистам дополнительное время. По его словам, жёсткое внедрение требований вряд ли вызовет заметный рост продаж отечественных авто, но может осложнить ситуацию на рынке — в том числе спровоцировать переход части перевозчиков в «серый» сегмент.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрия Гусева, в России полтора миллиона таксистов работают нелегально
«Камеры проблему не решат, это контроль для тех такси, которые сейчас оказывают услуги официально, но неофициальных водителей больше в два раза. За последние два года у нас сильно изменилось законодательство в этой сфере, огромное количество людей ушли в тень. Количество таких людей я оцениваю в полтора миллиона, не меньше. Эти люди будут перевозить людей без любых документов. Чтобы этого не происходило дальше, нужно менять законодательство. Мы уже создали такую группу, которая занимается оптимизацией законодательства в сфере такси. Когда мы задачу эту решим, не придется решать проблему с полисом. Если у таксиста нет ОСАГО, вся ответственность касается автомобиля. А у нас полтора миллиона человек используют свои машины, поэтому официально никто не знает, что это такси. Нам этих людей надо легализовать, они возят и будут возить без регистрации, так как требования для большинства невыполнимы, включая медицинские осмотры», — объяснил он в эфире НСН.
Ранее блогер, президент Ассоциации Содействия Развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов заявил в пресс-центре НСН, что сейчас служба заказа такси на свой взгляд определяет стоимость поездки, что абсолютно ненормально: всегда формировали стоимость поездки перевозчики, исходя из затрат.
Горячие новости
- Кабмин продлил отсрочку уплаты налогов для угольной отрасли
- На Урале сошел с рельсов пригородный поезд
- Российские отели не стали повышать цены на майские праздники
- Турция, Мальдивы и Европа: Куда россияне поедут на майские праздники
- В Москве и Подмосковье предотвратили диверсионно-террористические акты Киева
- «Слезы и катарсис»: tAISh раскрыла секреты саундтрека к «Ветру» и нового альбома
- После взрыва в Севастополе госпитализированы десять пострадавших
- Новым «Мстителям» и «Дюне» пообещали финансовые потери в прокате
- В МВД предупредили, что аферисты маскируются под службу поддержки Telegram
- 7% соответствия: Российский рынок такси оказался не готов к локализации