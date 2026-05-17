СМИ: Актера Павла Ерлыкова обвиняют в крупном мошенничестве

По данным Mash, Ерлыков собрал с родителей более 230 миллионов рублей на организацию поездки детей на международный театральный фестиваль LT China 2026 в Пекине, однако не выполнил своих обязательств.

Родители около 1300 детей заплатили по 180 тысяч рублей за каждого ребёнка. При этом от 400 до 650 участников так и не отправились на конкурс. Общий ущерб оценивается от 72 до 117 миллионов рублей.

Пострадавшие неоднократно требовали вернуть деньги, однако компенсации не получили. В результате они массово обратились в полицию и Роспотребнадзор.

