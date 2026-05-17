СМИ: Актера Павла Ерлыкова обвиняют в крупном мошенничестве
Актёра Павла Ерлыкова, известного по сериалу «След» и фильму «Околофутбола», обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, Ерлыков собрал с родителей более 230 миллионов рублей на организацию поездки детей на международный театральный фестиваль LT China 2026 в Пекине, однако не выполнил своих обязательств.
Родители около 1300 детей заплатили по 180 тысяч рублей за каждого ребёнка. При этом от 400 до 650 участников так и не отправились на конкурс. Общий ущерб оценивается от 72 до 117 миллионов рублей.
Пострадавшие неоднократно требовали вернуть деньги, однако компенсации не получили. В результате они массово обратились в полицию и Роспотребнадзор.
Ранее Тверской суд Москвы заключил под домашний арест продюсера певицы Линды Кувшинова по делу о мошенничестве с композициями Фадеева. Саму певицу допросили по делу как свидетеля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
