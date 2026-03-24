СМИ: Только 7% такси соответствуют требованиям локализации

Эти данные подтверждают в Госдуме и в объединении самозанятых таксистов. Там указывают, что в ряде регионов этот уровень еще ниже. При этом водители, зарегистрированные в реестре до введения новых норм, проблем с законом не испытают. В объединении указали, что многие действующие водители и новые шоферы с не локализованными машинами не смогут легализоваться в такси, не исключается их отток с легального рынка.

Большая часть соответствующих требованиям машин представлена марками Lada — их доля составляет 6,8%. Остальные представлены точечно: «Москвич» — 0,17%, Evolute — 0,02%, Voyah — 0,004%. Водители традиционно выбирают автомобили, исходя из соотношения цены, надежности и эксплуатационных характеристик. В регионах окупаемая стоимость автомобиля для работы в такси не превышает 1,5 млн рублей. Этому критерию сегодня соответствуют лишь отдельные модели.

Минпромторг может добавить в перечень автомобилей для такси марки, которые пообещают наладить производство комплектующих в России: все ожидают включение в список китайских Haval, заявил НСН председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

