В Эрмитаже задержали мужчину, усевшегося на Большой императорский трон

В Государственном Эрмитаже задержали 45-летнего жителя Санкт-Петербурга, который самовольно сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержан посетитель Эрмитажа, вставший ногами на экспонат конца 18 века

Мужчина преодолел веревочное ограждение, ограничивающее доступ к трону, и занял место российских императоров. При задержании он оказал активное сопротивление и пытался спровоцировать конфликт с сотрудниками музея. В итоге его доставили в отделение полиции.

Недавно в Эрмитаже произошёл похожий случай. Тогда посетитель сел на трон магистра Мальтийского ордена и повредил экспонат. Суд обязал его выплатить миллион рублей за порчу музейного имущества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
