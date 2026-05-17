В Эрмитаже задержали мужчину, усевшегося на Большой императорский трон

Мужчина преодолел веревочное ограждение, ограничивающее доступ к трону, и занял место российских императоров. При задержании он оказал активное сопротивление и пытался спровоцировать конфликт с сотрудниками музея. В итоге его доставили в отделение полиции.

Недавно в Эрмитаже произошёл похожий случай. Тогда посетитель сел на трон магистра Мальтийского ордена и повредил экспонат. Суд обязал его выплатить миллион рублей за порчу музейного имущества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».