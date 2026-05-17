Минобороны: Силы ПВО за 7 часов сбили 36 украинских БПЛА
Днем и вечером 17 мая средства ПВО за семь часов уничтожили 36 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 14:00 до 21:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также Азовским морем.
Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении 42 украинских БПЛА утром и днем 17 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минобороны: Силы ПВО за 7 часов сбили 36 украинских БПЛА
- Пушилин: Один человек погиб, четверо пострадали в результате атак дронов ВСУ
- Россиянина задержали в Анталье после конфликта с местным жителем
- «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу
- СМИ: Актера Павла Ерлыкова обвиняют в крупном мошенничестве
- Крупный пожар на востоке Москвы ликвидирован на 300 квадратных метрах
- В Эрмитаже задержали мужчину, усевшегося на Большой императорский трон
- Следователи назвали причину взрыва на АЗС в Пятигорске
- СМИ: НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского
- Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска