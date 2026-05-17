Минобороны: Силы ПВО за 7 часов сбили 36 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 14:00 до 21:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также Азовским морем.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении 42 украинских БПЛА утром и днем 17 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».