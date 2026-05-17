Пушилин: Один человек погиб, четверо пострадали в результате атак дронов ВСУ

По его данным, в Дебальцево погиб 32-летний мужчина. Тяжёлые ранения получил житель Фёдоровки Иловайского городского округа. Ещё трое мужчин 1998, 1959 и 1970 годов рождения пострадали в Енакиево, Дебальцево и Селидово.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В результате атак также повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, два легковых и два грузовых автомобиля.

Ранее в ДНР из-за ударов ВСУ погиб 1 человек, еще 9 получили ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».