Власти вновь захотели ограничить цены на такси во время непогоды
Власти России вернулись к инициативе по ограничению тарифов такси - фиксации коэффициента повышения оплаты поездок в непогоду и при чрезвычайных ситуациях, сообщают «Известия».
В Федеральной антимонопольной службе заявили, что данный механизм действует по-разному в регионах: иногда он может превышать тройное значение, что значительно увеличивает стоимость поездки. Об этом говорится в ответе Минтранса главе комитета Госдумы по труду Ярославу Нилову, который ранее предложил установить предельно допустимое подорожание проезда.
По данным антимонопольщиков, на рынке агрегаторов доминирует ООО «Яндекс Такси» (владеет Яндекс.Go, Uber, «Везет» и др.). В тарифах компании используется повышающий коэффициент, который умножается на базовую стоимость поездки.
Нилов отмечал, что цена поездки может изменяться в зависимости от спроса, но не должна приближаться к стоимости авиабилета. Сами перевозчики считают действующие расценки обоснованными. По их словам, а вмешательство государства в ценообразование недопустимо. Если тарифы будут ограничены и водители поймут, что поездки перестают приносить им достаточный доход, часть из них может просто отказаться от заказов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что наживаться на людях из-за снега, дождя или чего-то ещё - это форменное жлобство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
