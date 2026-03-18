Из-за перебоев в работе мобильного интернета увеличился спрос на услуги «бомбил» — водителей-частников, подрабатывающих на собственных автомобилях, заявил Радио РБК директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин. По его словам ограничения лишили сервис от 30 до 10% заказов. При этом один из водителей такси тоже сообщил СМИ, что жители Московской области активно пользуются услугами «бомбил» в условиях отсутствия мобильной связи. По его словам, каждое утро к таким водителям «выстраивается очередь по 20–30 человек». Грэк допустил, что такая ситуация возникла, поскольку не все таксопарки проверяют, насколько хорошо водители ориентируются на местности.

«Проблемы со связью начались давно. В ряде регионов отключения интернета происходят с лета 2025 года. В Москве была совершенно ужасающая ситуация, обещали, что в каких-то районах будут работать "белые списки", но интернета не было никакого. Мы говорили, что водители должны знать основные магистрали, объекты инфраструктуры на месте, где работают. К сожалению, большинство таксопарков – места, которые сдают машины в аренду водителям. У таких "таксопарков-арендашек" нет обучения. Те, кто брал машину в аренду в таксопарках, их отчасти побросали или пытались выживать, работая со стоянок. Соответственно, активизировались "бомбилы". Людям ехать надо, заказать машину не могут, потому что "белые списки" не работают, несмотря на все обещания. В "белых списках", вроде как, должны быть таксопарки, которые принимают заказы, приложения с картографией. Но для водителя, который не знает город без навигатора, это бесполезные приложения», - сказал он.