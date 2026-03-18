Детокс рынка: Как сбои в работе интернета отразятся на такси
В такси нередко встречаются водители, которые совсем не знают город, потому не могут работать без стабильного интернета, сказал НСН Евгений Грэк.
На фоне перебоев в работе интернета в выигрыше остаются «бомбилы» и такси с диспетчерскими службами, которые используют мобильную связь и ведут бумажные журналы заказов, заявил в беседе с НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Из-за перебоев в работе мобильного интернета увеличился спрос на услуги «бомбил» — водителей-частников, подрабатывающих на собственных автомобилях, заявил Радио РБК директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин. По его словам ограничения лишили сервис от 30 до 10% заказов. При этом один из водителей такси тоже сообщил СМИ, что жители Московской области активно пользуются услугами «бомбил» в условиях отсутствия мобильной связи. По его словам, каждое утро к таким водителям «выстраивается очередь по 20–30 человек». Грэк допустил, что такая ситуация возникла, поскольку не все таксопарки проверяют, насколько хорошо водители ориентируются на местности.
«Проблемы со связью начались давно. В ряде регионов отключения интернета происходят с лета 2025 года. В Москве была совершенно ужасающая ситуация, обещали, что в каких-то районах будут работать "белые списки", но интернета не было никакого. Мы говорили, что водители должны знать основные магистрали, объекты инфраструктуры на месте, где работают. К сожалению, большинство таксопарков – места, которые сдают машины в аренду водителям. У таких "таксопарков-арендашек" нет обучения. Те, кто брал машину в аренду в таксопарках, их отчасти побросали или пытались выживать, работая со стоянок. Соответственно, активизировались "бомбилы". Людям ехать надо, заказать машину не могут, потому что "белые списки" не работают, несмотря на все обещания. В "белых списках", вроде как, должны быть таксопарки, которые принимают заказы, приложения с картографией. Но для водителя, который не знает город без навигатора, это бесполезные приложения», - сказал он.
По словам собеседника НСН, на фоне ограничений работы интернета таксопаркам могут помочь бумажные журналы заказов и мобильная связь.
«По нашим оценкам, у старых добрых ламповых диспетчерских был завал по заказам. Там проверенные водители, которых они обучали и проверяли на элементарные знания. Также они были в состоянии принимать заказы по телефону. Мы рекомендовали таксопаркам в связи с нестабильностью интернета ввести дополнительные бумажные журналы заказов, чтобы можно было не подводить людей, которые собираются куда-то поехать. Если отрубили свет, электричество, интернет, есть SMS, звонки. Естественно, отсутствие интернета затрудняет процесс. Водителей, которые в таких условиях работают, гораздо меньше. Может быть, здорово было бы, чтобы рынок почистился. На прошлой неделе лично ко мне три раза подъезжали, спрашивали с испуганными глазами на официальном автомобиле такси проезд на Тверскую улицу. На мой взгляд, нормальный водитель не в состоянии этого не знать. Некоторые водители в такие районы заказы не брали, кто-то побросал машины. Рынок начинает переформировываться», - отметил он.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев сообщил НСН, что в России полтора миллиона таксистов работают нелегально.
- Экологи объяснили призыв Матвиенко к «показательной порке» в Минприроды
- Белый дом назвал «смехотворными» обвинения в давлении на Трампа
- Отец задержанного археолога Бутягина считает, что его заманили в Польшу
- «Бессмысленно»: Свинцов после исключения из ЛДПР оценил перспективы переизбрания
- Продажи CD-дисков на Wildberries выросли на 70%
- Во Франции заявили, что Сафонов разрушил карьеру Шевалье в «Пари Сен-Жермен»
- Глава Минобороны РФ проинспектировал подразделения группировки «Север»
- «Вонь и потоп!»: В Тюмени залило многоэтажку, а Поварово задыхается от нечистот
- Путин назвал подвигом результаты россиян на Паралимпиаде-2026