В Госдуме призвали отделить самозанятых водителей от такси

В законе необходимо отдельно прописать водителей такси на своих машинах, чтобы учитывать их права и вписать в транспортную систему, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в пресс-центре НСН.

«Мы в свое время приняли ФЗ 580, в котором мы забыли указать, что есть частники на своих машинах – даже не таксисты, а подвозчики, а есть профессиональные таксисты. При этом в первом случае я говорю именно о тех частниках, которые подключены к агрегаторам – допустим, самозанятые. Закон всех приравнял. Для частников на своих машинах нет всей той инфраструктуры, которой обеспечены профессиональные водители. И они выдавливаются в теневую экономику. В результате у нас рост преступности в отношении таксистов и пассажиров, у нас потери бюджета, потеря транспортной доступности в регионах», - отметил он.

«Объединение самозанятых России» предлагает председателю Правительства Российской Федерации М. B. Мишустину скорректировать Транспортную стратегию до 2030 года с учётом самозанятых на личных автомобилях как важного фактора обеспечения транспортной доступности.

