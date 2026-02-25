Советские нормы: Как изменятся требования к работе в такси

В России такси регулируется законодательством по 13 сферам права, основу регулирования составляют устаревшие нормы, заявил эксперт Научно-исследовательского центра цифрового транспортного законодательства ЮИ РУТ МИИТ Станислав Швагерус в пресс-центре НСН.

«У нас такси регулируется не только ФЗ №580, а законодательством по 13 сферам права – в том числе, трудовом, гражданским, антимонопольным законодательством. У нас, по сути, лоскутное одеяло норм, во многом принятых для бизнеса еще в советское время, в другую, индустриальную, не цифровую эпоху. Создание ФГИС решает только задачу контроля этих требований. У нас и региональные власти не справляются с этим», - отметил он.

Требования к такси он сравнил с уровнем 20 века.

«У нас сейчас появляются не только перевозки, формально подпадающие под такси по ФЗ №580. Гражданское законодательство шире. Есть и другие формы, помимо такси, которые, в отличие от такси, не зарегулированы: перевозки по запросу, перевозки по заказу, каршеринг, СИМ, доставка. У нас множество систем транспортного обслуживания населения. Зарегулировано только такси, и требования к этому такси находятся на уровне середины XX века. Это неправильно! Это накладывает очень большую нагрузку на участников бизнеса, на водителей», - рассказал он.

По словам Швагеруса, задача его НИЦ - комплексный анализ всей сферы федерального законодательства, и на основании этого анализа предложение новой, гибкой схемы регулирования сферы пассажироперевозок.

«Невозможно регулировать весь широкий спектр новых отношений одним старым инструментом – законом «О такси». Законодательство, которое, я уверен, ляжет в основу актуализированной транспортной стратегии в отношении такси, должно выводить требования на уровень стандартов цифровых платформ», - пояснил он.

Сейчас служба заказа такси на свой взгляд определяет стоимость поездки, что абсолютно ненормально: всегда формировали стоимость поездки перевозчики, исходя из затрат, заявил блогер, президент Ассоциации Содействия Развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов в пресс-центре НСН.

